Rozhovor Britských listů 353. Kauza Bečva. Jak si oligarcha podřídil státní instituce

12. 1. 2021









Státní úřad inspekce životního prostředí je silně mimo hledáček českých médií, protože kdo by se v ČR zajímal o ekologii, že? Jenže právě tento úřad obsadil po svém příchodu do vlády Andrej Babiš svými lidmi. Úřad měl chránit zdraví občanů před jedovatými emisemi podniků, ale jak to může dělat, když v něm má superpodnikatel Andrej Babiš své vlastní lidi? V září 2020 zemřely na otravu záhadným jedem v řece Bečvě tuny ryb. Je překvapivé, že se dosud nic nevyšetřilo? A že policie nemá zájem o novináři zjištěné skutečnosti? Jan Čulík o skandálu otravy Bečvy hovoří s investigativní reportérkou Zuzanou Vlasatou z Deníku Referendum, který v této věci odhalil řadu závažných věcí. Měli by si čeští občané nechat líbit, aby podnikatelé ve vládě ochromovali inspekční instituce, které mají chránit jejich zdraví? Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 13. ledna 2021.