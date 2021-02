Zpráva o očkování proti covidu

6. 2. 2021 / Jan Čulík

Cestou z parkoviště do obří očkovací haly stál na každých padesáti metrech zřízenec, vítající příchozí a směrující je dál. Ve výstavním středisku byly desítky kójí, kde se očkovalo. Mě očkoval mladý zubař. Vyptal se na to, zda jsem neměl někdy alergické reakce, zda jsem byl očkován proti chřipce, zda jsem byl očkován za minulý týden proti něčemu jinému a zda nemám příznaky covidu. Ptali se mě také, jestli jsem se náhodou neúčastnil testů na vakcínu. (Všichni samozřejmě měli roušky.) Byl jsem informován, jaké jsou možné vedlejší reakce (bolest očkované paže, bolest hlavy, příznaky chřipky, horečka, má to pominout do dvou dní, u některých očkovaných mohou po čtrnácti dnech zduřet uzliny, je to prý signál, že imunitní systém funguje) a že mám informovat britské zdravotnictví na telefonním čísle či na internetové stránce, pokud bych měl vedlejší příznaky. Dostal jsem k tomu informační leták. Byl jsem dotazován, zda jsem ochoten podílet se se svými zkušenostmi z očkování na vědeckém výzkumu a informovat vědce o průběhu možných reakcí na očkování.







Zatím žádné vedlejší účinky.



Po očkování jsme byli usazeni ve vedlejším prostoru na patnáct minut, kde nás hlídaly zdravotní sestry, zda náhodou u nás nevznikne alergická reakce. Nikdo neměl problémy.Všechno bylo zadarmo, dokonce vláda zrušila i poplatky za parkování v blízkém výškovém parkovišti. Zajímavé je, že se člověk nemusel nijak legitimovat ani prokazovat svou totožnost. Přinesl jsem dopis, jímž mě zdravotnictví k očkování vyzvalo, ale ani ho nechtěli, prostě se zeptali jen na jméno, datum narození a adresu a odškrtli si mě v seznamu. (V Británii nejsou občanky.)