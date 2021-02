Vakcína firmy AstraZeneca je méně efektivní proti jihoafrické variantě

7. 2. 2021





Vakcína Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca nabízí zřejmě pouze omezenou ochranu před mírnou nemocí, způsobovanou jihoafrickou variantou koronaviru. Bylo to zjištěno analýzou raných dat z testů, kterou provedli jihoafriská University of the Witwatrsrand a Oxford University.





Pro vědce a pro zdravotníky jsou nyní nejvíce znepokojující takzvaná britská, jihoafrická a brazilská varianta koronaviru, které se šíří daleko rychleji než původní varianta. Britská varianta se rekordně šíři v České republice a na Slovensku.



Přestože však byla oxfordská vakcína méně efektivní proti jihoafrické variantě, žádný z 2000 účastníků testů nebyl hospitalizován ani nezemřel. Firma AstraZeneca je přesvědčena, že vakcína poskytuje ochranu před vážnou formou choroby.



Test, jehož se účastnilo 2026 lidí, z nichž polovina dostala placebo, nebyl dosud peer reviewed.



"Koronavirus sice produkuje tisíce různých variant, avšak jen naprostá menšina je důležitá nebo mění virus závažným způsobem," píše British Medical Journal.



Vůči britské variantě koronaviru má oxfordská vakcína stejný účinek jako proti původní verzi koronaviru.



