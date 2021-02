USA: Žaloby technologických firem proti médiím vedly k rychlému odstranění lživých tvrzení v televizích

8. 2. 2021

Murdochova televizezrušila svůj nejsledovanější pořad,, poté, co se jeho moderátor Lou Dobbs stal terčem žaloby za pomluvu o odškodné ve výši 2,7 miliard dolarů. Minulé úterý protrumpovská ultrapravicová televizeuprostřed živého vysílání umlčela blábol protrumpovského stoupence, a zakladatele firmy(vyrábí polštáře) Mikea Lindella, který znovu tvrdil, že automatické volební strojky v listopadových prezidentských volbách fungovaly podvodně. Televize Newsmax ho - zjevně v důsledku žaloby, které čelí - okamžitě umlčela a televizní moderátor přečetl do kamery oficiální prohlášení, že Newsmax přijímá volební výsledky jako "legální a konečné".Televize, které se málokdy poddává kritikům, odvysílala analytickou reportáž, která odsoudila lživá tvrzení svého vlastního moderátora o údajných volebních podvodech v Americe. Bylo to v důsledku vážného znepokojení ředitelů televize Fox News, poté, co byli informováni, že je televize terčem žaloby od firmy. Fox News a Fox Business hned poté odvysílaly obzvláště škrobenou analýzu, a to hned v několika normálně nejlživějších pořadech, dokazující, že konspirační teorie o údajných volebních podvodech v prezidentských volbách jsou nepravdivé.Bývalý Trumpův právník Giuliani, který má pořad v newyorské rozhlasové stanici, byl minulý čtvrtek překvapen, když BĚHEM JEHO POŘADU stanice BEZ GIULIANIHO VĚDOMÍ odvysílala prohlášení, v němž se od Giulianiho názorů distancovala. "Oni se rozhodli vás přede mnou varovat?" řekl po odvysílání tohoto prohlášení nevěřícně Giuliani. "Oni to odvysílali, aniž by mě o tom informovali? Tak to opravdu není správné. To opravdu není správné."Není to pro pravicová média zrovna typické chování, píšíPravicová média se vyžívají v bojovnosti a nadšeně ignorují liberály, kteří si už dlouho stěžují na jejich lži. Avšak pravicová média až dosud nečelila přímé hrozbě své ekonomické existenci, kterou zosobňují nynější žaloby.Smartmatic, firma specializující se na automatizovanou volební technologii, která se stala obětí lživých konspiračních teorií šířených Donaldem Trumpem a jeho spojenci, podala minulý čtvrtek žalobu na televizi Fox Ruperta Murdocha. Žaloba obviňuje Loua Dobbse a dvě moderátorky televize Fox, Mariu Bartiromo a Jeanine Pirro, z poškození tohoto podniku a jeho pověsti., jiná firma specializující se na automatické volební strojky, kterou Trump obvinil z falšování volebních hlasů, letos v lednu žalovala dva bývalé Trumpovy právníky, Rudolpha Giulianiho a Sidney Powellovou z těchže důvodů. Jak Smartmatic, tak Dominion upozorňují, že v co nejkratší době podají ještě další žaloby.Někteří právníci jsou žalobami za pomluvu znepokojeni - poukazují na to, že historicky používali takovéto žaloby v USA vždycky mocní k tomu, aby umlčeli kritiky. Znepokojena je i Roberta Kaplanová, právnička zastupující Trumpovu sestřenici Mary L. Trumpovou v žalobě o pomluvu proti Donaldu Trumpovi. "Potíž ale je," říká Kaplanová, "že v současnosti je tolik lidí, včetně mocných lidí, schopno a ochotno říkat na veřejnosti úplně cokoliv, bez ohledu na to, zda to má vůbec nějakou vazbu na pravdu. Žaloby proti pomluvám nejsou efektivním ani produktivním způsobem jak zajistit, aby média šířila pravdu a dodržovala novinářské standardy. Avšak myslím si, že se to celé dostalo tak daleko, a ten problém je teď tak strašný, že se v podstatě proti němu nedá bojovat jinak než žalobami."276 stránková žaloba firmy Smartmatic proti Fox News podrobně popisuje, jak Dobbsův program v televizi Fox lživě tvrdil, že na vytvoření technologie této firmy se podílel Hugo Chávez, bývalý prezident Venezuely. Ten prý vytvořil takovou technologii, aby se volební hlasy mohly falšovat. (Chávez, který zemřel r. 2013, s firmou Smartmatic neměl nic společného.) Smartmatic také cituje další Dobbsův pořad, v němž Giuliani lživě charakterizoval americké prezidentské volby jako "ukradené" a lživě tvrdil, že "byly nalezeny statisíce nezákonných volebních lístků".Ředitelé ultrakonzervativních televizí si stěžují, že žaloba firmy Smartmatic vyvolává složité otázky, jak by měla média dávat prostor státním činitelům. Powellová je sice konspirační teoretička, avšak byla také oficiální Trumpovou právničkou. "Mělo by médiím být dovoleno, aby vysílaly její lži?""Vzniká úplně nový standard, který je pro televizní stanice nesmírně nebezpečný," stěžuje si Christopher Ruddy, Trumpův spojenec a vlastník ultrapravicové televize Newsmax. "Jsme nyní nuceni ověřovat pravdivost všeho, co státní činitelé řeknou, protože bychom mohli být stíháni za pomluvu kvůli tomu, co státní činitelé řeknou před kamerou."Zajímavě reagoval Martin Garbus, zkušený právník hájící pro mnoho svých klientů absolutní svobodu projevu, kterou zaručuje první dodatek americké ústavy. Přiznal, že lži Donalda Trumpa a jeho spojenců o údajně zfalšovaných prezidentských volbách považuje za hnus. Garbus se stal známým tím, že u soudu hájil právo na svobodný projev pro neonacisty a jiné nenávistné organizace. Není si však jist, zda by byl ochoten pro ně být právním obhájcem dnes. "Než vznikly sociální sítě, tak by takový místní neonacistický pochod nebyl problém," říká Garbus. "Teď se to ale dostane do celého světa a někdo v Austrálii by mohl vyhodit na základě toho, co někdo řekne v New Yorku, do povětří mešitu. Vede mě to k přehodnocování důsledků věcí."