Koronavirus: Obyvatelstvo bude nutno kvůli proměnám viru očkovat znovu a znovu

8. 2. 2021

Celkem se v ČR dosud uskutečnilo jen 349 696 očkování. V neděli 7.2. bylo očkováno jen 2 624 osob. (To snad není pravda!) Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 93 256 osob. V neděli bylo dokončeno očkování jen u 1827 osob!! V důsledku takto pomalého očkování a obrovského rozšíření nákazy v ČR hrozí vznik variant koronaviru, proti nimž budou vakcíny neúčinné. Absolutně naléhavou nutností je snížit počet nákaz v zemi na minimum a očkovat statisíce denně. Pokud bude ČR očkovat jen cca 10 000 lidí denně, očkování potrvá do léta roku 2024! Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 12 milionů lidí, to je 18,2 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 31,9 milionů lidí, to je 9,7 procent obyvatelstva), z nich 9,3 milionů oběma dávkami.

Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 037 405 osob. Ve neděli 7.2. bylo v ČR zaznamenáno 2145 nových denních nákaz. (O víkendech se skoro netestuje. Tvrzení MZČR o "vyléčených" je zavádějící, protože neznámý počet lidí, 10-20 procent, trpí dlouhým covidem, to MZČR vůbec neregistruje.) Zemřelo 17 333 lidí, to je od předchozího dne registrace o 204 mrtvých více. V nemocnicích je 5473 lidí.







V USA se rychle šíří britská varianta koronaviru, daleko více než ostatní kmeny.



Dvě třetiny Američanů souhlasí s Bidenovým přístupem k pandemii, vyplývá z průzkumu ABC News-Ipsos a Američané široce podporují jeho plánovaný zákon o rozsáhlé finanční podpoře obyvatelstvu. Spojené státy registrovaly více než 27 milionů nákaz. Celkový počet amerického obyvatelstva je 330 milionů, v USA je tedy registrováno jako nakažených asi 8 procent obyvatelstva. Joe Biden se vyjádřil, že bude "velmi obtížné" pro zemi získat do konce léta stádní imunitu. V nedělním televizním rozhovoru se Biden vyjádřil, že způsob, jímž Trump přistupoval k pandemii, byl "děsnější, než jsme si mysleli". V USA dosud zemřelo na koronavirus 462 000 osob, ale nárůst nových nákaz za minulý týden poklesl o 20 procent. Počet úmrtí poklesl o 11 procent.





Británie bude zřejmě muset znovu na podzim proočkovat celé obyvatelstvo novou verzí vakcíny, která bude upravena tak, aby byla účinná proti novým kmenům koronaviru. Protikoronavirové vakcíny budou zřejmě muset být upravovány každý rok podle vzniku nových kmenů a variant koronaviru. Covid-19 je však daleko vražednější onemocnění než chřipka.



Světová zdravotnická organizace bude v pondělí jednat o vakcíně Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca, která byla suspendována v Jihoafrické republice v důsledku znepokojení, že není dostatečné množství dat ohledně její účinnosti pro lidi nad 65 let.



Většina Japonců je proti uspořádání Olympijských her letos v létě, ale počet odpůrců Olympijských her značně poklesl, o 20 procent, je jich nyní 61 procent.



Jižní Korea informuje o nejnižším počtu nákaz od konce listopadu.



Panama usiluje o získání více než 8 milionů vakcín, aby očkovala asi 80 procent obyvatelstva



- Čína registrovala v neděli 7. února 14 nových nákaz.

