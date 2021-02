Trump jásá, že nebyl shledán vinným za vyvolání útoku proti Kapitolu

13. 2. 2021 / Jan Čulík

Andrew Adonis: Šéf republikánského poslaneckého klubu Mitch McConnell říká, že Trump je vinen, ale hlasoval pro jeho osvobození. Co je to za slabého, nemožného, odporného, obojakého oportunistického zoufalce ve funkci šéfa poslaneckého klubu?







Překvapením bylo, že s Demokraty hlasovalo pro odsouzení Donalda Trumpa až 7 republikánských senátorů, zřejmě v důsledku velmi přesvědčivé prezentace demokratických manažerů impeachmentu. V sobotu odpoledne vznikl nenadálý dramatický okamžik, kdy republikánská senátorka Herrera Beutlerová svědčila o tom, že uprostřed útoku na Kapitol telefonoval předák republikánského senátorského klubnu Kevin McCarthy Trumpovi a žádal ho - marně - aby vystoupil v televizi a požadoval ukončení násilného útoku. Trump na to reagoval slovy "zjevně jsou ti lidé rozhněvanější ohledně výsledku voleb než vy" a neučinil nic. "McCarthy na to v telefonátu s Trumpem reagoval: "S kým si to doprdele myslíte, že mluvíte?"





Vyplynulo z toho, že nejenže Trump útok ponoukáním svých stoupenců vyvolal, ale že o jeho násilném průběhu věděl a neučinil proti němu nic.







Pozoruhodné je, že pro Trumpovo osvobození hlasovali republikánští senátoři přesto, že při útoku davu dne 6. ledna byli sami osobně ohroženi na životě.







Prezentace obžaloby byla nesmírně přesvědčivá a věcná. Jenže Republikánskou stranu nezajímá pravda ani fakta.



Americkým demokratům se nepodařilo získat dvoutřetinovou většinu v Senátu, která by v rámci impeachmentu shledala Donalda Trumpa vinným z vyvolání násilného útoku proti Kapitolu. Pro odsouzení Donalda Trumpa hlasovalo 57 senátorů, proti 43 senátorů. Dvoutřetinová většina by však byla 67 hlasů.