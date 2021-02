Šílenství v české politice a vážná hrozba covidu

14. 2. 2021 / Miroslav Prokeš

Pozn. red. Uvědomujme si stále, že situace v ČR je stále globálně nejhorší nebo druhá třetí globálně nejhorší...



https://twitter.com/TadeJanda/status/1360720370416893959?s=20



Vážený pane šéfredaktore,

souhlasím s Vaší reakcí na neuvěřitelné páteční jednání české sněmovny, které jsem sledoval v přímém přenosu (protože mám železné nervy), píše Mirek Prokeš.



I další komentátoři poukazují na to, že veřejně vyhlašovanou motivací opozice bylo "Dáme Babišovi lekci, vládě nic neschválíme a vyhrajeme".



Řada poslanců přímo na jednání vystupovala, jako by snad prodlužováním nouzového stavu dávali nějaké benefity vládě, zatímco ve skutečnosti jde o výhodu pro občany, potažmo i pro lékaře, sestřičky, laboranty, hygieniky a další, nutnou k tomu, abychom tu neměli po stu letech počet obětí srovnatelný s epidemií španělské chřipky. Což si při reprodukčním čísle 1,4 (při nedostatečných opatřeních) až 3 (bez opatření) může spočítat každý, kdo měl matematiku na střední škole. I když si to vloni na jaře nedokázal nikdo ani představit. Zcela příšerné byly představy těch, kdo zvolením do sněmovny pojedli Šalamounovo lejno, že má vláda pandemii řídit podle plánu. Měla by třeba takhle řídit případnou povodeň nebo tornádo? Zemětřesení či meteoritický déšť? souhlasím s Vaší reakcí na neuvěřitelné páteční jednání české sněmovny, které jsem sledoval v přímém přenosu (protože mám železné nervy),I další komentátoři poukazují na to, že veřejně vyhlašovanou motivací opozice bylo "Dáme Babišovi lekci, vládě nic neschválíme a vyhrajeme".Řada poslanců přímo na jednání vystupovala, jako by snad prodlužováním nouzového stavu dávali nějaké benefity vládě, zatímco ve skutečnosti jde o výhodu pro občany, potažmo i pro lékaře, sestřičky, laboranty, hygieniky a další, nutnou k tomu, abychom tu neměli po stu letech počet obětí srovnatelný s epidemií španělské chřipky. Což si při reprodukčním čísle 1,4 (při nedostatečných opatřeních) až 3 (bez opatření) může spočítat každý, kdo měl matematiku na střední škole. I když si to vloni na jaře nedokázal nikdo ani představit. Zcela příšerné byly představy těch, kdo zvolením do sněmovny pojedli Šalamounovo lejno, že má vláda pandemii řídit podle plánu. Měla by třeba takhle řídit případnou povodeň nebo tornádo? Zemětřesení či meteoritický déšť?





Musel jsem si vzpomenout na Olivera Cromwella: "Když zasedá parlament, občan si nemůže být jistý majetkem ani životem". Zde bohužel doslova.



Jakžtakž oprávněná byla předem ohlášená sabotáž nouzového stavu ze strany KSČM: premiér opakovaně nesplnil veřejné sliby. Jasně, armádní rozpočet hraje předseda vlády na obě strany, a nejméně jedné z nich tudíž lže.



Ale při zobchodování lednového prodloužení nouzového stavu za otevření skiareálů a návrat žáků prvního stupně ZŠ do škol udělaly chybu obě strany.



KSČM to požadovala v době kdy některé scénáře (jen ty hodně optimistické) ukazovaly, že by se obsazenost nemocnic covidovými pacienty mohla snížit. Premiér zajisté udělal chybu, když to slíbil, aniž by zdůraznil, že to půjde splnit, jen pokud se naplní právě takový scénář, jinak ne. Už v tom okamžiku epidemiologové říkali, že s jakýmkoli rozvolňováním lze začít, až když se R sníží na 0,7 a musí tak vydržet aspoň tři týdny, aby se počet covidových pacientů v nemocnicích z tehdejších (i dnešních 6000) snížil pod dva tisíce, mírnější ministr Blatný řekl tři tisíce. Otázka je (neznám zákulisí), zda v okamžiku, kdy tento slib vláda objektivně nemohla splnit, to premiér s vedením KSČM konzultoval, pravděpodobně ne - to by také byla chyba. No tak přišla "pomsta za zradu" a opakování objektivně nesplnitelných požadavků, místo aby si obě strany nasypaly popel na hlavu za špatný politický obchod.



Protože mně byly důsledky předčasného rozvolňování jasný hned po 27. listopadu, kdy vláda rozhodla otevřít obchody a skiareály, napsal jsem vedení strany dobře míněné varování před využíváním nouzového stavu jako páky pro politické obchody (to není sprosté slovo, ale korektní metoda). V prosinci to ještě zabralo a za to jsem vedení i poslanecký klub KSČM pochválil. Zároveň jsem zopakoval varování a přidal jsem popularizační vysvětlení hlavního smyslu nezbytných omezení.



Epidemiolog i matematik (třeba ten, co "na jaře přišel") vidí změnu trendu křivky už po dvou či třech dnech a další scénář podle toho předpoví na následujících několik týdnů. Právníci, co sedí v parlamentu jako poslanci a senátoři nebo na Ústavním soudu, bohužel ne, těm to nic neříká. Čest výjimkám, ale těm ani veřejnoprávní, natož soukromá, média prostor nedávají. Leda systémem "pět minut pro pana Hitlera, pět minut pro pana Žida". Co si pak z toho má občan vybrat?



Opoziční politici, místo aby se zeptali na to, čemu nerozumějí, vykřikují, že opatření jsou diskriminační nebo nesmyslná, čímž přímo podněcují Švejky k jejich odmítání a nedodržování. Protože přece oni rozumějí všemu. V pátek přišli s tím, že stačí vyhlašovat opatření po jednotlivých krajích. To už zapomněli na to, že se to zkoušelo při první vlně na jaře, ale média a oni sami okamžitě myli hlavu vládě, že "nic nefunguje a je to chaos", když na Pustevnách vedle sebe stojí zavřená Maměnka a otevřený Libušín (nebo naopak), protože mezi těmi chatami vede krajská hranice.



Nejtragičtější je role médií, každý to musí vidět. I ta ČT 24 dnes v sobotu od rána do večera ve všech zprávách vyloženě propagovala, jak čeští lyžaři jezdí do právě otevřených skiareálů hned za polskou hranicí. Ukazovali lyžníky nejen na svazích, ale i tlačící se na sebe ve frontách, zatímco se z amplionů ozývá upozorňování na nutnost dodržování rozestupů, A redaktoři pro to nejenže nenašli slovo morálního odsouzení, ale (podobně jako v desítkách jiných opatření - výmluva řidiče spáchavšího dopravní přestupek na osobu blízkou aj.) ukazují ty, kdo našli skulinu, jako hrdiny a dávají návod dalším k napodobení.



Bohužel nás před nimi všemi neochrání ani další volby, protože "kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zakázali".



S přáním zachování fyzického i duševního zdraví



Mirek Prokeš





---------- Forwarded message ---------

Od: Mirek Prokeš <mirek.prokes@gmail.com>

Date: st 27. 1. 2021 v 0:14

Subject: Re: STOP kšeftování s nouzovým stavem

To: Vojtěch Filip <sekretariat.predsedy@kscm.cz>





Milé vedení,



s odstupem pár dní musím komentovat další taktický úspěch KSČM s prodloužením nouzového stavu, resp. zkrácením vládního návrhu. Kdybych byl politolog, ocením brilantní zvládnutí parlamentní politiky.



Jako přírodovědec neocením chybnou strategii, která má a bude mít negativní dopady na celou společnost, zejména na naše členy a voliče, z nichž drtivá většina spadá do rizikové skupiny (psal jsem to už v prosinci, viz dole).



Není prozíravé spolu s pravicovou opozicí nutit vládu udělat stejnou rozvolňovací chybu potřetí, místo aby vláda bez odmlouvání respektovala VŠECHNA doporučení epidemiologů. Otevírat lyžařská střediska jednoznačně znamená zvýšit nepotřebnou mobilitu a sociální kontakty. Kdyby KSČM chtěla opravdu pomoci chudákům podnikatelům, tak tlačí na pořádné kompenzace za zavření a ne na otevření. A navrch zástupce poslaneckého klubu při svém vystoupení k tomu bodu programu celému národu ze sněmovny sdělil již dříve vyvrácený nesmysl, že "dosud nikdo neprokázal, že by tyto děti byly... bezpříznakovými přenašeči". Na devítibodové škále rizikových přenosů (9 = hospody) jsou SŠ na stupni 8 a ZŠ na stupni 7, zatímco ty ošklivé supermarkety jen na stupni 4 a ostatní krámy na pětce. Mohl si to nastudovat:



https://www.mpic.de/4747361/risk-calculator?en





Vždycky, když vláda podlehla tlakům na rozvolnění (aniž by čísla k tomu dávala impulz), přišla během týdne další "vlna". To je přírodní zákon.

Co nejstručněji: šíří se to kapénkami (dotykem téměř vůbec ne), které při dýchání dolétnou tak 40 cm, při mluvení až 1,5 m, při křiku a zpěvu ještě dál.

Proto je problém s otevřením škol, kde sice děti uhlídáte při vyučování, méně o přestávkách - a před školou nikdo nezabrání, aby se nehonily a nekřičely na sebe, je to jejich přirozenost. Pamatujeme, jak to bývalo při chřipce: jedno dítě to přineslo do školy a do týdne to měla většina třídy, v každé takové rodině postupně lehli všichni. Při kovidu děti nelehnou, ba to na většině z nich nepoznáte.

Epidemiologové všech zemí se spojili a říkají, že nechceme-li zahltit zdravotnické systémy, musí lidé až na zcela nezbytné případy zůstat DOMA. Na procházku sám nebo rodina, ale nejezdit na hory, a tuplem ne vlaky a autobusy. Zábavní průmysl musí zůstat zavřen a dostat patřičné KOMPENZACE.

Až se bude OPATRNĚ povolovat třeba kultura, je jasný rozdíl mezi kinem (mluví se jen na plátně), koncertem vážné hudby, divadlem (mluví a zpívají herci) a koncerty kapel či populárních zpěváků (křičí všichni). Ujišťování každé lobby "my zajistíme dodržování" jsou lichá, vidíme to denně v TV.

Obdobně opatrně s otevíráním obchodů: nejde o diskriminaci malých oproti velkým, ale snaha, aby lidi nakoupili větší sortiment najednou a neobíhali mnoho malých obchodů, čímž se zvyšuje počet a délka kontaktů (když tam hovoří s prodavači, zatímco v super-hyper je samoobslužný provoz) a pohyb v ulicích a MHD.



Výsledkem bude, že se budeme až do proočkování na podzim stále potácet mezi stupněm 4 a 5, přinese to mnohem větší škody na všech frontách, na dovolenou v cizině (včetně Slovenska) budou lidi moci zapomenout, protože nás jejich vlády k sobě nepustí) a stále budou zbytečně umírat lidé.

Prosím podporujte epidemiology a nesnažte se ukazovat, že zvolením do parlamentu rozumíte epidemiím lépe. Jako dnes předseda klubu: "Předpokládám, že se podstatně nezhorší epidemická situace." K takovému předpokladu chybí jakýkoli podklad. Naopak: pokud by vláda naplnila "podmínky" KSČM na otevření škol a lyžařských středisek, logicky vyplývá, že se situace během týdne zhorší.



Ke zviditelnění poslanců a strany a odlišení od těch vládních prosím použít jakékoli jiné parlamentní body než nouzový stav. Excelentní byl ten přesun 10 mld Kč do rozpočtové rezervy, slyšel jsem k tomu na ČT24 od vás několik dobrých vystoupení. Škoda, že nikdo neoponuje tvrzení min. obrany a náčelníka GŠ, že naše armáda nebude moci plnit úkoly. Je třeba ten vyzbrojovací plán zcela zpochybnit:



BVPčka jsou pojízdné rakve, nemají ochranu shora a jak ukázal před pár týdny Karabach, válku vyhrávají drony, proti nimž nepomohou ani děla Caesar.

A to šlo jen o ázerskou armádu, žádnou velmoc. K našemu zviditelnění by spíše pomohlo propagovat iniciativy za podpis a ratifikaci TPNW naší vládou a novou iniciativu právě za vyjednání smlouvy o zákazu bojových dronů. Naši lidé fakt válku nemusí.



Díky, držím vám palce.



Mirek Prokeš

