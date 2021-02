Nad nouzovým stavem: jaký to má vlastně mít politický smysl?

12. 2. 2021 / Boris Cvek

Mne na včerejším politickém handrkování okolo nouzového stavu nejvíce zarazila zpráva o tom, že by opozice nouzový stav prodloužila, byť jen o týden, kdyby v tom byla jednotná. To zhatil Tomio Okamura. Zatím jsem stále nepochopil, proč má Okamurova strana rozhodovat o dohodě mezi opozicí a vládou na tak zásadní věci v tak těžké době. Že by se opoziční strany bály toho, že jim vezme voliče, kteří jsou proti nouzovému stavu?

Dlouho si myslím, že opatření proti epidemii mají být dělána věcně, konsensuálně, srozumitelně. Ačkoli fandím pirátům, vůbec by mi dohoda mezi nimi a jejich úhlavním nepřítelem Babišem na tom, jak bojovat s epidemií, nevadila. Naopak: když hoří, je třeba se povznést nad stranický boj a dohodnout se. Co si po včerejšku veřejnost řekne? Rozhodně budou posíleny tendence k tomu, že si lidé pomyslí, že nás politici celý ten rok tahají za nos. Tím spíše, že lidé jsou často už i tak ve stavu, kdy mají potřebu si něco takového myslet (jako žíznivého člověk na poušti ošálí fata morgana). Psychologický a politický rozměr epidemie je možná ten vůbec nejdůležitější pro budoucí stav společnosti. Rozklad důvěry veřejnosti v politiku a demokracii by bylo (a ono už se to samozřejmě děje) to nejhorší, co se může stát.

Bizarní rozměr celé situace představuje volání hejtmanů, dokonce i těch opozičních, po udržení současných opatření. Ty strany mají své poslance, kteří by velmi snadno mohli nouzový stav spolu s vládními stranami podpořit, ale jako by pravá ruka nevěděla, co dělá levá: hejtmani, na které padá reálná zodpovědnost, volají po něčem, co jim jejich vlastní poslanci odpírají. Proč? Co tím vlastně opozice sleduje? Bojí se, že ztratí voliče, kteří už přešli do deliria fata morgany? Je pravda, že pokud těchto voličů bude dramaticky přibývat a pokud SPD nebo nějaká ještě brutálněji fašistická strana tento voličský potenciál sjednotí, můžeme mít na podzim vítěze voleb, o němž dosud nikdo ani nepřemýšlí (SPD se dlouhodobě i tak pohybuje kolem 8%, což je dobrá výchozí pozice k dalšímu růstu, není to žádná zanedbatelná strana, jakou se stala sociální demokracie nebo KSČM).

Argument opozice, že nouzový stav není určený na epidemii, je správný. Ve vyspělém státě by asi bylo realistické očekávat, že nový zákon bude promptně schválen, bude funkční a soudy rychle a jasně stanoví jeho závazný výklad během několika krátkých soudních sporů. Co ale čekáte v České republice? Poslaneckou tvořivost, zákony v podobě zmetků, právní chaos různých, vlekoucích se judikatur. Je na tohle čas právě v této době? Jaký to má vlastně mít politický smysl? Jaký vzkaz vysíláme voličům? Jaký vzkazy vysíláme do zahraničí? A proč? Protože pan Okamura byl proti?