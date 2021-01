Rozhovor Britských listů 356. Karel Čapek byl věštec

22. 1. 2021





(For English, scroll below)





Přesně před sto lety, 25. ledna 1921, byla v Praze premiéra modernistické, expresionistické hry Karla Čapka R.U.R., Rossum's Universal Robots. V souvislosti s tímto výročím vysílal v minulých dnech o dramatu, které dalo všem světovým jazykům výraz "robot", dokumentární pořad rozhlas BBC. Je robotika a umělá inteligence, sto let po premiéře Čapkovy hry R.U.R., lidstvu vážnou hrozbou? A předvídal to Karel Čapek? O ohromujících schopnostech Karla Čapka vidět do budoucnosti a o jeho zásadním, někdy pomíjeném přínosu české avantgardě hovoří Jan Čulík s Mirnou Šolić, odbornicí na českou literaturu z Glasgow University a autorky nové zajímavé knížky o Čapkových cestopisech. Klíčová slovo tohoto rozhovoru jsou pandemie, populismus, robotika, umělá inteligence, modernismus, diktatura, rasismus, expresionismus, revoluce. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 22. ledna 2021.





A hundred years ago, on 25th January 1921, the premiere of Czech writer Karel Čapek's modernist, expressionist play Rossum's Universal Robots, R.U.R. took place in Prague. In connection with this centenary, BBC Radio Three has just broadcast a 45 minute documentary about this drama which has given the world the expression "robot". Are robotics and artificial intelligence, a hundred years after the premiere of Čapek's R.U.R., a threat to mankind? And did Čapek anticipate this? In this Britské listy Interview, Jan Čulík discusses Karel Čapek's remarkable ability to see into the future and his contribution to European avantgarde with Mirna Šolić, a Glasgow University expert in Czech literature and the author of a new monograph on Čapek's travel writing. The key words of this interview are pandemic, populism, robotics, artificial intelligence, modernism, expressionism, dictatorship, racism, revolution. The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 22nd January 2021.