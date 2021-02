Josep Borrell: Europoslanci vyzývají šéfa zahraniční politiky EU k rezignaci

10. 2. 2021

Estonský europoslanec z klubu Evropské lidové strany Riho Terras tvrdí, že on a padesátka dalších europoslanců podepsali dopis vyzývající šéfa zahraniční politiky EU Josepa Borrella k rezignaci, informuje Efi Koutsokostová.

Borrell navštívil Moskvu den po zatčení kritika Kremlu Alexeje Navalného.

Zatímco se Borrell sešel se svým protějškem Lavrovem, Moskva vyhostila tři evropské diplomaty, kteří se zúčastnili shromáždění na podporu Navalného.

"Návštěva sama byla totální katastrofou," řekl Terras v rozhovoru pro Euronews.

Po páteční tiskové konferenci Borrella a Lavrova Terras napsal vysoce kritický dopis šéfce komise Ursule von der Leyenové, kterou vyzval, aby "podnikla akci, pokud pan Borrell nerezignuje z vlastního rozhodnutí".

Podle Terrase dopis zatím podepsalo přes 50 europoslanců z různých stran.

Text tvrdí, že Borrell "opakovaně nedokázal bránit zájmy Evropské unie" a učinil nepravdivá prohlášení ohledně sankcí EU.

Terras ho dále obviňuje, že prosazuje ruskou vakcínu Sputnik V a útočí na "hlavního spojence, Spojené státy, kvůli Kubě".

Terras dále vyčítá Borrellovi, že cestu do Moskvy nezrušil, když Rusko vyhostilo tři diplomaty - z Německa, Polska a Švédska.

"Rusko předvedlo vše možné, aby ponížilo nejvyššího diplomata EU," sdělil Terras Euronews. "Chápu, že chcete dialog. Ale pokud hrajete hokej, ten druhý nemůže předvádět krasobruslení. A to je to, co se stalo v Moskvě: Ruský ministr zahraničí pana Borrella vyvedl aprílem a ponížil ho."

Poslanci jsou přesvědčeni, že by Borrell měl následovat příkladu Phila Hogana, bývalého komisaře EU pro obchod, který v srpnu rezignoval kvůli účasti na obědě s golfem v Irsku, jež byla v rozporu s koronavirovými omezeními. Terras je přesvědčen, že se Hogan provinil mnohem méně než Borrell.

