Navazovat kontakty s Ruskem v době, kdy se chová brutálně, by bylo poněkud obscénní

11. 2. 2021 / Jan Čulík

I když souhlasím s Danielem Veselým, že někteří pražští novináři projevují protiruské rasistické postoje a nerozlišují mezi mafiánskou, kriminální oligarchií, která té zemi vládne, a její kulturou, jejímu přínosu k světu a jejími lidmi, kteří jsou - jako všude - naprosto normální, a souhlasím také, že mnozí pražští novináři nekriticky vzývají Spojené státy a nadšeně se považují za součást blyštivého, hyperúspěšného Západu ( kterýžto obraz se však v posledních letech poněkud rozpadá ), nesmyslím si, že je možné v současnosti argumentovat, v situaci, kdy Putinova mafie drze lže o všem, snaží se usmrcovat jedy své politické odpůrce a když se to nepodaří, dává je protizákonně na léta do vězení, v situaci, kdy brutálně Putinovy bezpečnostní jednotky zmlátily a uvěznily mnoho tisíc pokojných demonstrantů, že zrovna v takové situaci je slušné argumentovat, že by Česká republika měla s Putinovým režimem o něčem vyjednávat.

Přitom Veselého tvrzení, že jen Západ svými vojenskými dobrodružstvími usmrtil množství lidí ignoruje tutéž tradici v Rusku. Jen v posledních letech Putinův režim nesmyslnou válkou na Ukraji usmrtil mnoho tisíc lidí, na okupovaném Krymu vládne vůči tamějšímu obyvatelstvu tvrdý policejní režim, a hlavně, Putin podpořil svou armádou hromadného vraha statisíců a mučitele milionů syrského diktátora Bašara Asada, před nímž utíkají miliony lidí a Putin tak destabilizoval Evropu a vyvolal v ní nárůst ultrapravicových hnutí.Je to samozřejmě problém, jak se postavit k větším státům, kde vládnou kriminální oligarchie. Není problémem jen Rusko, ale samozřejmě i Čína. Přirozeně, skoro podobně jako Česká republika, i širší svět na útlak a vraždění lidí zcela kašle. Nikdo nikdy nezavedl žádné trestné sankce proti Saúdské Arábii, když tam vládnoucí princ nechal zavraždil novináře Džamála Chažákdšího. Útlak a zabíjení lidí jsou dnes zcela beztrestné. Kvituji, že nová Bidenova vláda zastavila dodávky zbraní Saúdské Arábii a vyvíjí nátlak na všechny bojující strany v Jemenu, aby dosáhly kompromisu a smíření. Trestuhodně, Británie oznámila, že žádné vojenské embargo na dodávky zbraní Saúdské Arábii dodržovat nebude. Zde vidíte, jak se civilizační normy po světě nezadržitelně rozkládají. Nemusíme k tomu přispívat vyjednáváním s Ruskem, zatímco tvrdě zasahuje proti domácím demonstrantům. Děs.Pokud se Česká republika dostatečně neizoluje od mocných diktatur, jako je Rusku či Čína, existuje další velké nebezpečí - totiž pronikání vlivu tamějších kriminálních mafiánských struktur do Čech. Vazby na Rusko a Čínu mají už nyní četní čeští oligarchové, navzdory protiruskému rasismu některých pražských novinářů.Je mi líto, ale navrhovat zrovna v této situaci, kdy jsou v Rusku nespravedlivě uvězněny tisíce pokojných demonstrantů a režim provádí tvrdé akce proti opozičnímu politkovi Navalnému a jeho spolupracovníkům, že by se s ruskou vládnoucí mafií mělo vyjednávat, mi přijde docela obscénní. Vůči tomu, že jsou lidé někde na světě pronásledováni, bychom si měli zachovat určitou základní citlivost a projevovat jim solidaritu a poskytovat pomoc.Je to samozřejmě problém, jak se stavět k mocným kriminálním diktaturám. Byl bych v nynější situaci pro zavedení silnějších sankcí proti Rusku i Číně, ovšem toho Evropská unie ve své slabé zahraniční politice vůbec není schopna.