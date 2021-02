Šílená sněmovna odmítla schválit prodloužení nouzového stavu v ČR

V době, kdy je situace nesmírně vážná, se poměry zvrtly v nebezpečné politikaření a hašteření - (přesně, jak to v prosinci 2019 předpověděl film o životě v České republice Vlastníci - bohužel zná své Pappenheimské!) - nesmyslné hádky ve sněmovně, namísto toho, aby vznikla v této vážné krizi nadstranická, efektivní koalice, usilující o co nejrychlejší potlačení šíření koronaviru uzamčením země, testováním a trasováním a co nejrychlejším očkováním.