Koronavirus: Je třeba zintenzivnit mezinárodní genetické sekvenování koronaviru, aby byly odhaleny jeho nové nebezpečné kmeny

Průběžné zpravodajství:

9. 2. 2021

- Republikánský kongresman z Texasu Ron Wright zemřel na covid.









- Brazílie zaznamenala dalších 636 úmrtí. Celkem v Brazílii dosud zemřelo 232 170 osob. Za posledních 24 hodin v Brazílii registrovali 23 439 dalších nákaz. Celkem je v Brazílii registrováno více než 9,5 milionu nákaz.- Británie zahajuje intenzivní testování oblastí, v nichž se vyskytla jihoafrická varianta, s cílem zamezit jejímu šíření v zemi. Jonathan Van-Tam, náměstek hlavního britského vládního zdravotníka, doporučil obyvatelstvu Británie, aby se nechali očkovat co nejdříve, nezáleží na tom, že vakcína Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca zřejmě není příliš účinná proti jihoafrické variantě. Tato varianta totiž není v Británii dosud příliš přítomná, nejrozšířenější je tam nyní britská varianta, proti níž jsou používané vakcíny účinné. Občané by měli očekávat, že na podzim budou přeočkováni novou verzí vakcín, které budou pozměněny tak, aby vyvolávaly imunitu i proti novým kmenům koronaviru. Než se v Británii rozšíří jihoafrická varianta, budou k dispozici nové verze vakcín, ubezpečil Van-Tam.- Migranti a domorodci v Mexiku nebudou mít přístup k vakcínám, protože ne každý má úřady požadované rodné číslo, varují lidskoprávní organizace.- Vědci a poslanci v Británii požadují rychlé zavedení blokace cestování ze zahraničí a povinné hotelové karantény s cílem zamezit šíření zahraničních variant koronaviru v zemi. Británie má technologické schopnosti provádět genetické sekvenování nových variant koronaviru. To je schopno dělat jen velmi málo zemí světa. Nikdo vlastně tedy neví, kolik už nebezpečných variant koronaviru po světě vzniklo. V době epidemie eboly v Africe byly používány mobilní genetické laboratoře. Totéž by se bezodkladně mělo začít po celém světě dělat nyní.