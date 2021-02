Rozhovor Britských listů 363. Československo bylo před válkou rozumná, Rakousko fašistická země

12. 2. 2021









Interwar Czechoslovakia was a reasonable country, Austria was fascist

Julia Maria Secklehner is an art historian and the author of a remarkable doctoral dissertation in which she analyses satirical magazines which came out in Austria and in Czechoslovakia in the interwar period. It follows from this thesis how little we know about the 20th century history of Austria. Did you know that married women were banned from working there? Jan Čulík talks to Dr. Secklehner in this Britské listy Interview, which is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 12th February 2021.









Julia Maria Secklehner je kunsthistorička, autorka pozoruhodné doktorské dizertace, v níž analyzuje satirické časopisy, které vycházely v Rakousku a v Československu v meziválečném období. Z práce vyplývá, jak pozoruhodně málo víme v České republice o moderní historii našeho jižního souseda. O tom hovoří s dr. Secklehnerovou Jan Čulík. Rozhovor Britských listů se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 12. února 2021.