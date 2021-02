Česká vláda odmítá přijmout proti katastrofální situaci tvrdý lockdown. Počet nákaz vzrostl o dalších 13 657 osob!

25. 2. 2021

Nikam nechoďte. Následující týdny až měsíce budou v ČR katastrofální.



- Česká vláda odmítá uzavřít podniky a zavést tvrdý lockdown, navzdory katastrofální situaci. Nezavede ani omezení cestování na vzdálenost větší než 20 km (ve Skotsku platí zákaz pohybu mimo 5 mil od domova, tedy mimo 8 km od domova), "protože by se to prý nedalo kontrolovat". Zajímavé je, že v jiných zemích se to kontrolovat dá. Ve Škodě Auto je téměř 700 nakažených. Podniky přímo ohrožují životy lidí. Nedodržuje se zákon o bezpečnosti práce. Kdy budou odbory stávkovat?





- Česká média vyvolávají strach z vakcíny zveřejněním informace, že "několik lidí po očkování zemřelo". Potíž je, že se očkují nesmírně staří a často nemocní lidé, u nichž je pravděpodobnost úmrtí vysoká. Po světě bylo očkováno více než 200 milionů lidí a úmrtnost na očkování není hlášena. Studie zjistily, že úmrtí starých lidí po očkování s očkováním nesouvisí. V českých médiích chybí informace o tomto mezinárodním kontextu. Vzhledem k absolutně indolentnímu, nebezpečnému postoji českých úřadů k pandemii je očkování pro zemi jedinou záchranou. Vakcíny jsou nesmírně efektivní k zvládání nákazy.