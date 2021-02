Za neuzavíráním manželství v ČR stojí i exekuce

26. 2. 2021



Dnes už vydělávám, exekuce jsou historií, máme se dobře, ale zůstal ve mě odpor ke státní správě a lidem tam pracujícím. A dokud nebude v ČR možné uzavřít manželství přes datovou schránku bez osobního kontkaktu s českým úředníkem, ani se vzít nedokážeme. Je pro nás oba, po našich zkušenostech s úřady, zcela nepřijatelné, by nám někdo státní cokoliv povídal na naší svatbě a do církve se nám vstupovat nechce. Byť některé církve umožňují obřad i nevěřícím, možná tuto cestu zvážíme.



Tedy chci k článku zmínit i situace, kdy žena není obětí asociálního muže, nýbrž oba byli obětí asociálních českých úřadů/soudů a ten pocit v nich jednoduše zůstal i po pominutí krize. Z exekucí jsem se dostal tím, že jsem se nevzdal a po asi osmi letech nakonec jeden soud řekl, že jsem vlastně měl celou dobu pravdu a velká část vymožených pěněz mi byla zaslána zpět.



Čeští úředníci, soudci, exekutoři i politici by si měli uvědomovat, že lidské interakce jsou hrou s nenulovým součtem. A že tedy ukončením např. jedné exekuce nekončí hra jako taková. Lidé si z toho nesou následky a ty se negativně projeví v následných interakcích se státem.



Mimochodem, pamatuji si, že ve Švédsku stačí s člověkem žít půl roku a je to bráno obdobně jako manželství.



Pokud by jste odpověď publikoval, prosím neuvádějte mé jméno, v práci by mi to mohlo uškodit. Přeci jen jsme stále v poměrně zlém, pavlačovém Česku.



Přeji hezký den.