Vyhnutí se hospitalizaci - jen pro známé?

24. 2. 2021

"...Nemohl jsem dýchat po několika dnech léčby Covidu doma, vezli mě do nemocnice, ale nakonec se ukázalo, že množství kyslíků v krvi není ještě tak kritické. Vrátili mě domů, musel by se mi stav ještě více doma zhoršit, abych potřeboval alespoň kyslík a tím se otevřely dveře k mé léčbě. V nemocnici totiž poprvé skutečně dostanu nějaké účinné léky, ventilátorů je málo a dle sdělení lékařů z Covid jednotek šance na přežití, pokud již musím být napojen na ventilátor, je tak 50 : 50. Nakonec jsem se rozhodl vzít věci do vlastních rukou, obrátil jsem se na známého lékaře, ten mi předepsal lék ...kortikoidy či jiný lék ... a ejhle již do nemocnice nemusím a místo toho se vracím do práce. Připadá Vám to povědomý příběh z Vašeho okolí ?"

Objevují se stále nové a nové léky, které jsou dlouho na trhu a je možné je okamžitě nasadit , nově i lék Ivermektin, který dokonce ničí i samotný virus. (Pozn. red.: Neověřeno!) Lékaři o nich vědí a lidem, kterým důvěřují, je předepíší včas t.j. v době kdy jejich plíce fungují a tyto léky v domácím ošetření zastanou službu umožňující " bezbolestné " projití nemocí.