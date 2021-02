CNN: Jak se ČR propadla do covidové katastrofy, v důsledku postupných chybných kroků

28. 2. 2021

Neexistují žádné důvody, proč by ČR měla být mezi nejhoršími zeměmi světa, co se týče postižení nákazou. Jako relativně bohatý národ a člen Evropské unie má ČR přístup k vakcínám, zdravotnímu technickému vybavení a technologickým řešením testování a trasování. Má demokraticky zvolenou vládu, její zdravotnictví je silně respektováno, její ekonomika relativně silná.Ovšem současná česká katastrofa je podobná smrti v důsledku tisíce postupných drobných bodnutí, je to důsledek malých chyb, pozdního rozhodování a naprosto nekompetentní komunikace vlády.V pátek vláda přiznala, že nemá volbu než od pondělka uvalit na zemi přísný lockdown v situaci, kdy většina světa rozvolňuje. "Vláda přijala nešťastnou strategii, že rozhoduje podle stavu v nemocnicích, což znamená, že vždycky rozhoduje pozdě," řekl CNN Jan Kulveit. "Počet pacientů v nemocnicích je zpožděný obraz, protože lidé jsou hospitalizováni až po určité době po rozšíření nákazy. Odklad 10 dnů v době, kdy reprodukční číslo je 1,4, znamená za tu dobu zdvojnásobení epidemie."Rastislav Maďar poukazuje na tři chyby vlády. Zaprvé vláda ignorovala své vlastní poradce, když odmítla v létě obnovit povinnost nosit roušky, zadruhé se rozhodla před Vánocemi otevřít obchody a zatřetí nereagovala, když se v Česku v lednu objevila nová varianta koronaviru.Česká vláda nenaslouchá expertům a rozhoduje podle svých politických potřeb. Také řádně neposkytuje občanům a podnikům finanční podporu. V zemi se šíří dezinformace a mnoho lidí jim věří. Média přispívají k zmatku, protože dávají prostor stoupencům lockdownu a zároveň i jejich odpůrcům. Zatímco 95 procent expertů souhlasí, že je nutno zavést lockdown, a jen 5 procent je proti, česká média to prezentují tak, jako by šlo o poměr 50 procent ku 50 procentům, a na sociálních sítích je pro lockdown 20 procent lidí a 80 procent proti.ČR nevěnovala letos v lednu řádnou pozornost novým variantám, které například Británie velmi úspěšně intenzivním testováním a trasováním potlačila.Podle expertů dělá vláda obrovskou chybu, že odmítá uzavřít továrny a montovny. "Nová varianta zcela změnila situaci. Továrny jsou otevřené a lidé cestují do práce veřejnou dopravou. To může vést ke kolapsu celého zdravotnictví," varuje Maďar.České odbory také požadují uzavření továren, vláda ale tvrdí, že by to bylo příliš nákladné."Obávám se, že velká část české veřejnosti stále ještě nerozumí tomu, jak špatná je situace, a to, co je opravdu děsivé, je, že někteří lidé zdá se akceptovali, že zbytečně každý den umírá až 150 lidí. Nevidí to jako něco alarmujícího, ale jako něco přirozeného a nevyhnutelného, když je to ve skutečnosti absolutní tragédie," řekla CNN Dagmar Dzúrová, profesorka demografie na Karlově univerzitě.Kompletní článek v angličtině ZDE