Británie registrovala brazilskou variantu koronaviru z města Manaus

Průběžné zpravodajství:

1. 3. 2021

- V Británii bylo první dávkou očkováno více než 20 milionů občanů, tedy více než 30 procent obyvatelstva.









- Do Británie pronikla brazilská varianta koronaviru B1128 z města Manaus. Je vysoce nakažlivá a zřejmě na ni efektivně nepůsobí současné vakcíny. Tři případy byly zjištěny ve Skotsku a tři v Anglii. Jeden z nakažených nevyplnil řádně formulář identifikující ho, takže úřady nevědí, kdo to je a kde je. Británie zakázala cestování z Brazílie totiž až se zpožděním. ZDE - Izrael, v němž žije 9 milionů občanů, očkoval polovinu svého obyvatelstva. Před týdnem vydal aplikaci, z níž je zjevné, zda byli lidé plně očkováni proti koronaviru anebo zda mají imunitu po prodělání covidu-19. Držitelé tohoto očkovacího pasu mají volný přístup do fitek, do hotelů, do divadel a na koncerty, s určitými omezeními. Večeře v restauracích a návštěvy barů mají být pro držitele tohoto očkovacího pasu povoleny příští týden. ZDE - Izrael schválil očkování 130 000 Palestinců, kteří pracují v Izraeli či v izraelských osadách na Západním břehu Jordánu. Izrael je kritizován, že nenabídl vakcíny 5,2 milionům Palestinců žijícím na okupovaném Západním břehu a v Gaze. Ti dosud obdrželi jen asi 32 000 dávek vakcíny.