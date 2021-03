Vědci varují, že kolem 15 procent dětí trpí dlouhým covidem!

Průběžné zpravodajství:

2. 3. 2021

- Britští vědci varují, že je nutno vzít v potaz skutečnost, že z dat zveřejněných britským vládním statistickým úřadem vyplývá, že až 13 procent dětí pod 11 let a asi 15 procent dětí ve věku 12-16 let trpělo pět týdnů po potvrzené nákaze covidem nejméně jedním koronavirovým symptomem. Britský statistický úřad ovšem testuje domácnosti podle náhodného vzorku. Tyto informace jsou alarmující, pokud by se děti měly vrátit do školy, vzhledem k tomu, že vakcína pro děti neexistuje. ZDE





- Devi Sridharová, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku, zdůraznila v úterý v britské televizi, že doufá, že až pandemie skončí, bude plně uznáno jak neuvěřitelně transformativní byla práce vědců, kteří vytvořili vakcíny a jak obrovský je to vědecký úspěch.



- Profesor Andrew Pollard, ředitel Oxford Vaccine Group, která vytvořila vakcínu, kterou nyní vyrábí firma AstraZeneca, řekl v úterý v britském rozhlase, že zjištění, jak neuvěřitelně účinné jsou vakcíny Pfizer a AstraZeneca pro starší lidi, je "ohromující". "Jde o data týkající se skupiny lidí, kterou je nejobtížnější ochránit - lidí nad osmdesát - a jsme svědky poklesu hospitalizací v této skupině o 80 procent, což je ohromující".



- Donald a Melanie Trumpovi se nenápadně, bez publicity, nechali minulý měsíc před odchodem z Bílého domu očkovat.



- Šéfka amerických Center pro zvládání infekcí CDC Rochelle Walensky varovala Američany, že je ohrožuje "potenciální čtvrtá vlna pandemie" a naléhala, aby Spojené státy dál dodržovaly karanténní opatření. ZDE https://www.theguardian.com/world/2021/mar/01/cdc-chief-covid-us-coronavirus-cases-potential-fourth-surge



- Německo prodlouží lockdown do 28. března, i když některá omezení budou od 8. března rozvolněna.



- Čína plánuje proočkovat do června 40 procent svého obyvatelstva.



- Americký vládní epidemiolog dr. Antony Fauci zdůraznil, že USA musejí dodržet strategii pro druhé očkování vakcínou Pfizer/BioNTech a vakcínou Moderna, odklad druhé vakcíny je riskantní. Británie odkládá druhé očkování na dobu až po 12 týdnech, dává - poněkud kontroverzně - přednost proočkování první vakcínou co největšího počtu obyvatelstva, avšak z analýzy protilátek očkovaných osob zřejmě vyplývá, že tato strategie funguje.



- Slovensko si zakoupilo 2 miliony ruských vakcín Sputnik V. První milion má být dodán v březnu a v dubnu. Slovensko začne touto vakcínou očkovat během nadcházejících dvou týdnů.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- 16 guvernérů jednotlivých států v Brazílii zuří nad prezidentem Jairem Bolsonarem a jeho neefektivnímu přístupu k pandemii ve zvlášť nebezpečné etapě. Guvernéři Bolsonara obviňují, že lže občanům a naléhají, aby byl zaveden celostátní lockdown a uzavřeny letiště. Rok po vzniku pandemie na covid-19 v Brazílii zemřelo více než 255 000 Brazilců, ale jen asi 3 procenta Brazilců byla dosud očkována. Poslední týden byl pro Brazílii nejvražednější, na covid tam umírá nyní téměř 1200 lidí denně. Bolsonaro (jako Babiš) útočí na guvernéry a obviňuje je, že uzavřením země chtějí zlikvidovat pracovní příležitosti Brazilců, kteří chtějí pracovat. "Lockdown je známkou špatného manažera," řekl Bolsonarův syn Flavio. Brazílie varuje, že země nyní čelí tragické situaci. JIPky v 17 z 26 brazilských států jsou téměř zcela přeplněné, šest států a brazilské hlavní město už nemá žádná lůžka na JIPkách.- Pandemie letos neskončí, varuje Světová zdravotnická organizace. Je však možné, že dojde očkováním k poklesu hospitalizací a úmrtí. Avšak virus je i nadále nezvládaný, zejména vzhledem k tomu, že po sedmi týdnech poklesu nákaz nyní znovu minulý týden počet nákaz stoupal. K růstu nákazy nyní dochází v Evropě, v severní i v jižní Americe, v jihovýchodní Asii i ve východním Středozemí.- Nová varianta koronaviru, která se šíří v New Yorku, obsahuje tutéž mutaci E484K jako jihoafrická a brazilská varianta, vůči nimž jsou vakcíny zřejmě méně účinné.- Jen 4 procenta vědeckého výzkumu o covidu-19 je relevantní pro Afriku, přestože tam žije dvacet procent obyvatel této planety a registrují se tam čtyři miliony nákaz.- Brazilská varianta koronaviru P1 byla identifikována v nejméně 15 zemích, které nejsou na anglickém seznamu 33 postižených zemí, cestující z nichž přijíždějící do Británie se musejí izolovat ve vládních hotelech a zaplatit za to 1750 liber. Skotsko dává do karantén v hotelích příchozí ze všech zemí.- Francie a Německo mají stále problémy přesvědčit obyvatelstvo, aby se nechalo očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca a od Oxfordské univerzity, navzdory přesvědčivým důkazům od milionů očkovaných osob v Británii, že je vakcína nesmírně účinná.- Vakcíny firem Pfizer/BioNTech i vakcína Oxford/AstraZeneca jsou efektivní při snížení nákazy u lidí starších 70 let. Nedávná izraelská studie dokázala, že po jediné dávce vakcíny Pfizer/BioNTech jsou lidé ochráněni z 85 procent. Z klinických testů však vyplynulo, že po jedné dávce je vakcína Pfizer/BioNTech púčiná z 52,4 procent, po dvou dávkách z 95 procent. Po jedné dávce je vakcína Oxford/AstraZeneca účinná z 60 - 73 procent.- Británie zaznamenala nejnižší denní počet mrtvých a nejnižší počet nových nákaz od října. V Británii v pondělí zemřelo dalších 104 osob do 28 dní po pozitivním testu na koronavirus. Celkem v Británii zemřelo na koronavirus 122 953 osob. Británie také v pondělí registrovala 5455 nových nákaz, to je nejnižší počet od 2. října 2020.