Zrušte veškeré uhelné projekty, abychom měli šanci v boji proti klimatické krizi, vyzývá šéf OSN

4. 3. 2021

Šéf OSN António Guterres v úterý zdůraznil, že stále existuje šance v boji proti klimatickým změnám, abychom mohli dosáhnout klíčového cíle pařížské klimatické dohody, podle kterého by oteplení nemělo překročit 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Šéf OSN urgoval jednotlivé vlády a soukromý sektor, aby zrušily veškeré plánované uhelné projekty; aby už nebyly financovány uhelné elektrárny a abychom místo toho podporovali spravedlivý přechod na čistou energii investicemi do obnovitelných zdrojů, píše na webu commondreams.org Kenny Stancil.

Podle Guterrese je vyřazení uhlí z energetického sektoru nejdůležitějším krokem k tomu, aby oteplení nepřekročilo 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Globální využívání uhlí by do roku 2030 mělo oproti roku 2010 klesnout o 80 procent. Splnění klimatického cíle vyžaduje eliminaci nejšpinavějšího a nejdražšího fosilního paliva ze všech elektráren, jak konstatoval Guterres.

Šéf OSN apeloval na 37 členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – tedy na skupinu zemí, které mají větší historickou zodpovědnost za těžbu fosilních paliv a vypouštění emisí skleníkových plynů než ostatní státy – aby se zavázaly k vyřazené uhlí z energetického mixu do roku 2030. Ostatní země by tak měly učinit do roku 2040.



Koronavirová pandemie, jak Guterres poznamenal, akcelerovala úpadek ekonomické životaschopnosti uhlí, zatímco plány na hospodářskou obnovu zemí zasažených patogenem nabízejí možnost k zelené transformaci světové infrastruktury.



Zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro udržitelnou energii pro všechny Damilola Ogunbiyi uvedla, že spravedlivý přechod na čistou energii by měl garantovat univerzální přístup k energii. Podle Ogunbiyi se nyní svět nachází na křižovatce, kdy se lidé chtějí z krize zotavit a rozhlížejí se po příležitostech, jak toho nejlépe dosáhnout. OSN přitom podle jejích slov klade důraz na investice do udržitelné energie k pobídce ekonomického rozvoje, vytvoření nových pracovních míst a k poskytnutí možností k plné realizaci tohoto potenciálu.





Celý článek v angličtině ZDE