Kolik bere kolega? Na to vám budou muset odpovědět už při pohovoru, počítá s tím návrh směrnice

Tisková zpráva:

8. 3. 2021

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová podporuje návrh směrnice o větší transparentnosti při odměňování žen a mužů. Nová pravidla, která ve čtvrtek představila Evropská komise, počítají s tím, že budou muset větší firmy zveřejňovat rozdíly v mzdách a platech, které dostávají jejich pracovníci a pracovnice. Podle Gregorové je návrh krok správným směrem.

Pokud se ukáže, že rozdíly platů mužů a žen ve firmách s více než 250 zaměstnanci přesahují neodůvodněně pět procent, organizacím hrozí vnitřní audit. Podle návrhu mají zaměstnavatelé pochybení napravit, jinak riskují pokuty. Velikosti sankcí určí až samotné členské státy.





„Návrh Komise vítám. Data by měla být základ tvorby jakékoli politiky,“ uvádí europoslankyně. Ta přirovnává aktuální absenci informací o rozdílech v platech ke slavnému myšlenkovému experimentu ze 40. let minulého století. „Nerozumím kritice této transparentnosti - bez dat nám tady vznikne Schrődingerova platová nerovnost: podle odpůrců neexistuje, ale krabici s daty raději neotevřeme,“ říká Gregorová.





Navrhovaná pravidla také nabádají k větší otevřenosti už během přijímacích pohovorů. Firmy budou muset uchazečům o práci sdělit, jaká je průměrná odměna za obdobnou pozici. V praxi to podle europoslankyně bude znamenat konec nedůstojného vyjednávání o mzdě během pohovoru, kdy se ženy často podceňují. „Není nic výjimečného, že se vás při pohovoru zeptají na to, kolik jste brali v minulé práci. Lidé si tak s sebou do nového zaměstnávání bohužel často nesou břímě své minulé nízké mzdy. S tím by měl být konec, pro zaměstnavatele bude tato otázka podle navrhované směrnice tabu,“ upřesňuje Gregorová.





Podle Eurostatu jsou v Česku téměř největší rozdíly v odměnách mužů a žen. Tzv. gender pay gap u nás činí zhruba 20 %. „Platová nerovnost je skutečný problém a toto je krok správným směrem k řešení, který pomůže nejen milionům ženám v Evropě k větší spravedlnosti při odměňování,“ uzavírá Gregorová.