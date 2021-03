Anglická monarchie se octla pod silným tlakem, aby vysvětlila svůj rasismus

9. 3. 2021



"Ruční granát" rozhovoru prince Harryho a Meghan Markelové s Oprah Winfreyovou otřásl anglickou královskou rodinou do základů: členové královské rodiny jsou nyní podezřelí z otevřeného rasismu



Odvysílaný dvouhodinový rozhovor zdrcujícím způsobem zničil pověst britské monarchie. Nejšokující na rozhovoru bylo svědectví prince Harryho a jeho manželky Meghan, že se Harryho kdosi v královské domácnosti zeptal, jak tmavá bude kůže jejich syna, Archieho, který se teprve měl narodit. Moderátorka americké televize Oprah Winfreyová ujasnila, že to nebyla ani královna Alžbětam, ani princ Filip.





Avšak skutečnost, že Harry a Megan odmítli při svém zdrcujícím rozhovoru sdělit, kdo konkrétně se takto ptal, způsobila, že podezření padlo na ostatní členy královské rodiny.



Informace o rasismu v anglické královské rodině byla jednou z řady šokujících sdělení v tomto rozhovoru. Winfreyová posléze řekla v televizi CBS, že Harry jí řekl, že prarodiče tento rasistický dotaz nevznesli, ale odmítl říci, kdo ho vznesl.



Meghan v rozhovoru naznačila, že skutečnost, že Archie není čistokrevný běloch, znamenala, že mu královská rodina odepřela titul prince. Podle existujících protokolů jako vnuk anglické královny by se Archie měl automaticky stát po nástupu svého dědečka Charlese na trůn stát princem.



Avšak Harry a Meghan informovali v televizním rozhovoru, že tato pravidla budou změněna, takže Archie se princem nestane a také nebude mít právo na bezpečnostní opatření.



Rasismus byl hlavním důvodem, proč Harry a Meghan opustili Británii, konstatoval v rozhovoru Harry. Dodal, že i když Británie jako taková není rasistická, britský tisk, zejména bulvární, otevřeně rasistický je.



Meghan také v rozhovoru hovořila o tom, že když žila v Buckinghamském paláci, byla tam v podstatě v domácím vězení a uvažovala o sebevraždě. Když potřebovala pomoc psychologa či psychiatra, palác to zakázal, "protože by to nebylo pro naši instituci dobré".



Podle Harryho nikdo z královské rodiny neřekl, že je jim líto, že Harry a Meghan opouštějí královskou rodinu, protože jsou v ní bez podpory. Byli varováni, že "je to vaše rozhodnutí a dopady budou váš problém".



Anglická královská rodina má naprosto toxickou vazbu na tisk, řekl Harry. Jeho starší bratr William je "v tomto systému v pasti". Na otázku, zda chce William také odejít, řekl Harry, "To nevím, nemohu mluvit za něho."



Antimonarchistická britská organizace Republika požaduje upřímnou debatu o budoucnosti monarchie a tvrdí, že tato instituce "musí zmizet".



Asociace britských šéfredaktorů odmítla tvrzení, že je britský tisk rasistický. Její ředitel Ian Murray řekl, že "britská média nejsou rasistická a nenechají se přesvědčit, aby přestala plnit svou klíčovou roli pohnat bojaté a mocné k odpovědnosti."



