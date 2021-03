Británie nabídne do Velikonoc očkování všem lidem nad 40

Titulní strana dnešních LN: reportér LN jako dobrovolník podává zprávu o umírání na covid v nemocnicích, to je hlavní téma. Pak sociolog Buchtík tvrdí, že pokud se čísla nákazy nezlepší do Velikonoc, můžeme být zavření celé léto - včetně možnosti cestovat po ČR. Titulek zní: "Velikonoce rozhodnou, jaké nás čeká léto". Zajímalo by mne, jaká je na to odborná shoda, že zrovna Velikonoce a ne třeba první máj nebo svatý Jan. Ale Buchtík má jistě pravdu, když v článku, ještě na titulní straně, odmítá, že by krize byla nějakou příležitostí - a když tvrdí, že pro většinu lidí jde o zoufalý boj, aby ztratili co nejméně. A podle mne hodně lidí prostě už rezignovalo, hlavně ti nejslabší, sociálně vyloučení, kam padá stále více lidí. A zlatý hřeb titulní stránky je vlevo dole: "Hřebíček proti covidu? Spíš babská rada". Bohužel s postupem zoufalství a psychického rozkladu budou lidi věřit čemukoli. Není to nic nového. Vím o jedné ženě, zdravotní sestře naprosto materialistického založení, která v době hluboké normalizace v 80. letech šla na hřbitov o půlnoci (!) sbírat nějaké byliny, protože věřila, že by jí to mohlo pomoci proti termínální rakovině. Podívejte se, jak fungují mnozí léčitelé. To je stará věc.