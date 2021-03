Váhání Evropy nad oxfordskou vakcínou není založeno na vědě

16. 3. 2021



Důkazy možných škodlivých účinků vakcíny Oxford/AstraZeneca nejsou k dispozici, ale evropské vlády berou v úvahu i jiné faktory



Když se nyní Francie a Německo přidaly k Irsku, Norsku, Dánsku a Holandsku a suspendovaly očkování vakcínou Oxford/AstraZeneca - přestože Evropský lékový úřad a Světová zdravotnická organizace doporučují, aby se lidé touto vakcínou očkovat nechali - společným refrénem evropských vlád je, že vakcínu suspendovaly "z důvodů velké opatrnosti".

Vyšla najevo hrstka zpráv o krevních chuchvalcích, které se vyskytly u nedávno očkovaných lidí a o vzácnější nemoci zvané trombocytopenia, kdy organismus nevyrábí dostatečné množství krevních destiček. To může vést k přehnanému krvácení. (Jeden britský vědec uvedl v pondělí v britském rozhlase, že může jít o příznaky covidu-19.) Z Rakouska a z Itálie přicházejí zprávy o úmrtích, tyto dvě země přestaly používat jednu šarži této vakcíny z obav, že je kontaminovaná. Mezitím přišla zpráva z Norska o dalším úmrtí na trombocytopenii a o třech hospitalizacích.Zatímco vlády ruší užívání oxfordské vakcíny, vědci nad tím obracejí oči v sloup. Evropská léková agentura a Světová zdravotnická organizace tyto incidenty vyšetřují, ale dosud nejsou k dispozici žádné důkazy, že by byly způsobeny vakcínou.Experti poukazují na to, že počet krevních chuchvalců a případů trombocytopenie u lidí, kteří byli očkováni, není o nic vyšší než v populaci, která očkována nebyla. Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostazii, v níž jsou zastoupeni lékařští experti z celého světa, konstatovala v pátek, že "malý počet zaznamenaných trombotických případů ve vztahu k mnoha milionům proočkovaných dávek vakcíny proti covidu nenaznačuje přímou vazbu".Krevní chuchvalce jsou časté, konstatuje tato organizace, nevyskytují se ale častěji u lidí, kteří byli očkováni proti covidu. Asociace doporučuje, že i lidé, kteří mají historii srážlivosti krve anebo berou léky na zřeďování krve, by se měli nechat očkovat.V Británii Regulační úřad pro léky a zdravotnické výrobky MHRA a Společný výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI), který radí britské vládě, oba zveřejnily robustní reakce. "Británie proočkovala vakcínou AstraZeneca 11 milionů lidí a od začátku užívání této vakcíny nedošlo k žádnému prokazatelnému zvýšení počtu krevních chuchvalců," konstatoval profesor Anthony Harden, náměstek předsedy JCVI. MHRA uvedla, že těsně spolupracuje s mezinárodními partnery, avšak "z dosažitelných důkazů nevyplývá, že je tato vakcína příčinou krevních chuchvalců".Firma AstraZeneca sama konstatuje, že bylo zaznamenáno do 8. března po celé EU a v Británii 15 trombóz hlubinných žil a 22 plicních embolismů. "To je daleko menší počet, než by se dalo očekávat při přirozeném výskytu ve všeobecné populaci této velikosti a je to obdobné u všech ostatních vakcín proti covidu-19," uvedla v prohlášení.Avšak tyto argumenty nijak nepřesvědčují evropské vlády. Zřejmě je ve hře celá řada dalších faktorů.Jedním z nich je, že nikdo nemůže vyloučit velmi vzácné vedlejší účinky na základě testů vakcíny, jimž se podrobily jen desetitisíce lidí. K něčemu takovému došlo během pandemie prasečí chřipky v roce 2009. Bylo posléze zjištěno, že jedna z 55 000 vakcín Pandremix způsobila spavou nemoc narkolepsii u dětí. V Británii touto nemocí podle odhadů trpí asi 100 lidí, nemoc způsobuje, že tito lidé během dne bez varování usnou.Z tohoto důvodu se budou velmi pečlivě zkoumat všechny případy, které nevypadají jako obyčejné krevní chuchvalce. V Dánsku prý šedesátiletá osoba, která zemřela, měla "vysoce nezvyklé" příznaky. Norsko také uvedlo, že tři hospitalizované případy měly "neobvyklé příznaky".A vlády, na rozdíl od vědeckých organizací, musejí zvažovat i jiné věci než důkazy. Budou mít obavy z poklesu důvěry veřejnosti ve vakcíny a také ohledně toho, jak si s tím ministři poradí. Francie, například, má s vakcinací vážné problémy. Existuje tam dlouhá historie nedůvěry vůči farmaceutickým společnostem, které přispěly k debaklu ohledně vakcíny proti prasečí chřipce. Francie zakoupila miliony vakcín a lidé je odmítli. Francie má nízkou míru očkování i proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u dětí.Německo bylo první zemí, které odmítlo používat vakcínu AstraZeneca pro lidi starší 65 let, protože nebyly k dispozici důkazy, jak dobře vakcína funguje u starších lidí.Avšak jiným faktorem rozhodujícím o suspendování je možná i množství vakcín, které jsou k dispozici. V Británii je vakcín AstraZeneca hojnost. V Evropě ne. AstraZeneca znovu snížila počet slibovaných dodávek vakcíny na 30 milionů v prvním čtvrtletí, což je jen asi třetina původního příslibu. Proto je v Evropě suspendování vakcíny AstraZeneca jednodušší, když tam ta vakcína ve větším množství stejně není k dispozici.Podrobnosti v angličtině ZDE