Mimózní tvář íránského fundamentalismu

17. 3. 2021

Uprostřed národní pandemické a ekonomické krize slouží čerstvá polemika mocného konzervativního kazatele k odpoutání pozornosti Íránců, přičemž mnozí jsou překvapeni a další si na sociálních médiích utahují ze jeho burácení, upozorňuje Kourosh Ziabari.

Ahmad Alamolhoda, který vede páteční modlitby ve svatém městě Mašhadu a je zástupcem nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího v provincii Razáví Chorasán, zveřejnil svůj nový předpis pro sociální a rodinný život, když prohlásil, že "v důsledku vlivu západní kultury" se páry v Íránu naneštěstí doma oslovují křestním jménem.

To mu vadí, protože "respekt mezi manželkou a manželem musí být zachován".

Není to poprvé, co jeden z nejradikálnějších kleriků v Íránu přišel s kontroverzními prohlášeními a zákazy.

Íránské náboženské úřady v posledních letech propagují "islámský íránský životní styl", jehož by se podle něj veřejnost měla držet, aby se země stala vzorovou muslimskou civilizací.

Tento životní styl zahrnuje celou řadu kánonů ohledně toho, jak by se lidé měli oblékat, stýkat, komunikovat, jíst, modlit se - a dokonce kolik by měli mít dětí. Kvůli propagaci vládou sankcionovaných zvyků dostali klerici jako Alamolhoda bianco šek na zasahování do všech oblastí veřejného i soukromého života.

Alamolhoda sice má sklon komentovat řadu sociálních, kulturních, politických, ekonomických a dokonce i diplomatických témat, ale není "mardža", neboli zdroj nápodoby, který by měl pravomoc rozhodovat o islámských zákonech.

Nicméně protože je součástí náboženské hierarchie nejdůležitějšího poutnického města, disponuje enormní a často neústavní mocí.

Jako člen Shromáždění expertů je pověřen dohledem nad nejvyšším duchovním vůdcem a výběrem jeho nástupce. Jeho zeť je šéfem justice islámské republiky.

Proslul zákazem veřejných hudebních vystoupení v celé provincii, kde žije 6,5 milionu lidí. Koncerty označuje za "vulgaritu", která by neměla být povolována v provincii, kde je pohřben osmý šíitský imám Rezá.

Rozhodnutí o povolování hudebních koncertů formálně přísluší ministerstvu kultury, ale slavný páteční kazatel dokázal zatahat za nitky a již déle jak dekádu blokuje opakované snahy umělců a vlády zorganizovat v Mašhadu koncerty.

Celý text v angličtině: ZDE