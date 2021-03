Vzkaz slávistickým fanouškům

20. 3. 2021 / Karel Dolejší

Stručně si zopakujme, co se stalo: Slavie porazila Glasgow Rangers v odvetném zápase Evropského poháru 2 : 0, poté co soupeř předvedl mimořádně brutální výkon a dostal dvě červené karty. Ještě minimálně jeden zákrok zaváněl další červenou.

Jeho autorem však černý středopolař Glen Kamara nebyl. Přesto právě k němu po jedné z méně závažných situací přišel obránce Slavie Ondřej Kúdela a cosi mu se zakrytými ústy zašeptal do ucha. Kúdela tvrdí, že použil výrazu "fucking guy", Kamara prohlašuje, že šlo o výraz "fucking monkey".

Že a proč Kúdelova verze nakonec nevypadá příliš věrohodně už jsem napsal. Jistě nepředstavuje omluvu za zmlácení Kúdely, ať už řekl cokoliv.

Bylo by k pochopení, kdyby vzhledem k okolnostem Kúdela zařval na soupeře něco velmi nelichotivého, co by se týkalo hry. Po straně šeptaná osobní urážka jednoho člena týmu, zejména pokud by byla rasistická, ale nespadá do uvěřitelného scénáře ventilace spontánního rozhořčení.

Čin slávistických fanoušků, kteří se následně vyfotili s nápisem "Kamara je jenom negr", budou veřejnost i UEFA vyšetřující incident nepochybně považovat za nepřímé potvrzení Kamarovy verze incidentu.

Takže vřelé díky, hoši.

Mimochodem: Glen Kamara, ať si o čtvrteční hře jeho klubu myslím cokoliv, je finský fotbalový reprezentant.

Čeho jste dosáhli vy, do perkele?