Brazílie: Bolsonarovi kritici uvězněni na základě zákona o národní bezpečnosti z doby vojenské diktatury

22. 3. 2021 / Fabiano Golgo



Ve čtvrtek bylo těžce ozbrojenými federálními policisty zatčeno pět lidí, kteří drželi nápis „Bolsonaro genocida“ (genocidní Bolsonaro). Nejsledovanější „youtuber“ země, Felipe Neto, byl předvolán na policejní stanici kvůli tweetu, jímž veřejnost upozornil, že Bolsonaro nese odpovědnost za rekordní počet úmrtí na covid-19 v Brazílii. Nebyl uvězněn jen proto, protože mu jeho miliony umožnily najmout si ty nejlepší právníky. Ciro Gomes, středo-levicový politik, který byl čtyřikrát prezidentským kandidátem, je stíhán Bolsonarovým generálním prokurátorem za to, že prezidenta kritizoval během interview.

Televizní komik, univerzitní profesor, rozhlasový moderátor, homosexuální student z malého města, hlavní politický komentátor novin Estado de São Paulo (Hélio Schwartzman) a mnoho dalších, celkem 51 lidí, jsou nyní buď ve vězení, nebo v nebezpečí uvěznění za kritiku křesťansky fundamentalistického krajně pravicového bývalého kapitána armády Jaira Bolsonara. To vše podle zákona z doby vojenské diktatury (1954-1985), který zákonodárci nestihli vymazat, i když je v rozporu s ústavou z roku 1988, která chrání právo na svobodu projevu.



Na otázku novinářů Bolsonaro uvedl, že „zákony jsou od toho, aby se používaly“, a vyhrožoval tím bývalému prezidentovi Lulovi - „měl by začít dvakrát přemýšlet o tom, co o mně říká, protože existuje zákon, který trestá ty, kdo prezidentovi projevují nedostatek úcty“.



V dalším kroku směrem k svému snu o obnovení vojenského režimu Bolsonaro oficiálně požadoval, aby Nejvyšší soud rozhodl, zda mají guvernéři právo vyhlásit lockdowny, a tvrdil, že toto opatření je stejné jako vyhlášení výjimečného stavu, které má být výlučným právem prezidenta. Po konzultaci s nejvyšším soudem Bolsonaro prohlásil, že chce, aby bylo jasné, že pouze on může vyhlásit stav nouze, a dodal: „který pak využiji k tomu, aby se celá země sjednotila za jedinou strategií týkající se čínského viru - mou, protože jsem prezident. Mě lidi zvolili. “



Později tvrdil Bolsonaro předsedovi Senátu, který protestoval, že stav nouze vyžaduje souhlas Kongresu, že „do naší země přijde chaos, hlad přiměje lidi vyjít do ulic, a pak musím jednat, Jsem jejich prezidentem, guvernéři je nenechávají pracovat, lidi vyjdou do ulic, než zemřou hlady.“

0