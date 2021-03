Joe Biden vyjadřuje lítost nad zavražděním dalších deseti Američanů a požaduje zákaz automatických zbraní

24. 3. 2021





Americký prezident Joe Biden vyjádřil v úterý lítost nad masovou vraždou v obchodě s potravinami v městě Boulder ve státě Colorado, kde bylo zastřeleno dalších deset osob. "Další americké město bylo postiženo násilím střelnými zbraněmi a z toho vyplývajícím traumatem," konstatoval Biden.

Apeloval na Senát, aby schválil dva zákony, zavádějící předběžnou kontrolu zázemí osob, které si hodlají zakoupit střelnou zbraň - Sněmovna reprezentantů už ty zákony schválila - a požadoval, aby americký Kongres zakázal automatické útočné střelné zbraně,Často se nyní poukazuje na to, že když koncem osmnáctého století při vzniku americké republiky včlenili američtí Otcové zakladatelé do americké ústavy právo pro americké občany vlastnit střelné zbraně, střelná zbraň byla velmi nemotorným nástrojem, který se musel složitě nabíjet, než se z něho vystřelila jediná rána. Otcové zakladatelé by nikdy nepřipustili, aby měli Američané právo páchat hromadné vraždění moderními automatickými zbraněmi.Deset obětí střelby, včetně jednoho policisty, už bylo identifikováno. Nejstarší oběti bylo 65 let, nejmladší 20.Bylo to už druhý hromadný masakr střelnou zbraní za méně než týden, osm lidí bylo zastřeleno v oblasti nedaleko Atlanty.Podrobnosti v angličtině ZDE