Lavina sexuálního zneužívání dětí na internetu. Je to globální problém

30. 3. 2021

Hodnocení obsažené v této zprávě je deprimující. "V této válce proti sexuálnímu zneužívání dětí prohráváme. Analýza upozorňuje, že National Crime Agency zvýšila svůj odhad počtu lidí, kteří ohrožují sexuálním zneužíváním dětí na internetu, na 300 000."Z výzkumu vyplývá, že v prvním měsíci lockdownu loni, v březnu-dubnu 2020, došlo v Británii k 9 milionům pokusů vyhledávat na internetu záběry sexuálního zneužívání dětí. Podle nedávné analýzy zločinnosti v Británii 3,1 miliony dospělých bylo obětí sexuálního zneužívání, než dosáhli věku 16 let.Analýza obsahuje 96 doporučení. Analýza vyžaduje, aby poskytovatelé internetových služeb před jeho zveřejněním kontrolovali uploadovaný materiál. Oběti sexuálního zneužívají musejí být informovány, když je jejich predátor propuštěn z vězení.Analýza také upozorňuje, že koronavirový lockdown výrazně zintenzivnil hrozby, kterým čelí děti, a vytvořil větší překážky tomu, aby mohly hledat pomoc.Moderátor: Jak šokující jste shledal tato čísla?Sajid Javid: Když jsem se poprvé v roce 2018 stal britským ministrem vnitra, myslel jsem si, že nejvážnější hrozbou, kterou se budu muset zabývat, bude terorismus. Avšak když jsem se obrátil na National Crime Agency a ti mě informovali o rozsahu a vážnosti sexuálního zneužívání dětí, uvědomil jsem si, že jsem se mýlil.Moderátor: Víte, proč počet těch případů tolik roste? Je to jen v důsledku internetu?Sajid Javid: Aktivita na internetu je toho velkou součástí. Prostřednictvím internetu mají nyní k dětem přístup všichni pedofilové. A nejde jen o sledování těch videí, což je samo o sobě špatné, avšak dochází k velkému nárůstu toho, čemu se říká sexuální zneužívání naživo, kdy někdo může sedět někde v místnosti někde v Manchesteru a zneužívat dítě v Manile. Je to strašlivé vůbec na to pomyslet, ale děje se to a je to globální. My proti tomu musíme dělat víc. Jak říkám, během lockdownu je více dětí doma se svými potenciálními sexuálními predátory. Je nutno si uvědomit, že z té naší analýzy, co jsme vypracovali, vyplývá, že k asi dvou třetinám sexuálního zneužívání dochází doma. Páchá to někdo, koho to dítě dobře zná. Znamená, že ty děti během lockdownu tomu zneužívání nemohou uniknout. Také vidíme, že během lockdownu více dětí a predátorů tráví více času na internetu. A to, že děti nejsou ve škole, znamená, že k dispozici je méně důvěryhodných lidí, které o tom děti mohou informovat.Moderátor: Zveřejnili jste 96 doporučení. Jsou značně podrobná. Která z nich jsou podle vás nejdůležitější a která by se měla realizovat okamžitě?Sajid Javid: Měli bychom mít více zdravotních sester ve školách. To by hodně pomohlo, protože těm děti nejvíce důvěřují.Moderátor: Když už hovoříme o školách, teď právě vznikla velká kontroverze ohledně kultury sexuálního znásilňování ve školách. Děti znásilňují děti. Studovali jste v této své analýze i toto?Sajid Javid: Jedním z problémů zjevně je, že spousta chlapců vyrůstá a zcela lehce má na internetu přístup k legální pornografii. Ale oni jsou nezletilí a neměli by k tomu mít přístup. Ale je to příliš lehké. Takže naše analýza doporučuje, jak by se tohle dalo vyřešit pomocí technologie, měl by existovat daleko efektivnější proces, zajišťující, že uživatel pornografie je dospělý.Moderátor: Je obtížné na tohle všechno pohlédnout a neusoudit, že máme v Británii opravdu toxickou sexuální kulturu.Sajid Javid: Mě zajímá naše země a to, co můžeme udělat zde v Británii. Ale on je to globální problém.Zdroj v angličtině (video) ZDE Počet svědectví o případech sexuálního znásilnění na serveru Everyone's Invited tento týden překročil 8400. Policie zavádí mimořádnou pomocnou telefonní linku a varuje, že počet svědectví o sexuálním znásilnění v celostátní policejní databázi by mohl překročit 11 000 případů.