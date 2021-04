Druhý útok na Kapitol, aneb Co jste ještě nevěděli o Trumpovi

3. 4. 2021 / Karel Dolejší

Pachatelem včerejšího útoku na Kapitol byl pětadvacetiletý Noah Green z Indiany . Muž, který najel autem do policejní barikády a na policisty poté zaútočil nožem, jednoho vážně a jednoho smrtelně zranil, než byl zastřelen, patřil k hnutí Nation of Islam Louise Farrakhana, jež hlásá černý rasismus.

Na Farrakhanovi je pro někoho možná překvapující, že i když hlásá, že si běloši zaslouží vyhynout, veřejně podpořil prezidentskou kandidaturu a poté i prezidenta Donalda Trumpa.

Nenávistníkům z extrémistického uskupení Nation of Islam ovšem plně vyhovovalo, jestliže Trump štěpil Spojené státy na dva znepřátelené tábory a blokoval veškeré pokusy o kompromisy a konsensuální politiku. Čím bezvýchodnější situace, tím větší podporu totiž mohou extrémisté očekávat. A samozřejmě že bílý prezident, který ve vnitřní politice pokazí na co sáhne, prospívá konfrontačním záměrům mnohem lépe než ten, co přivedl do Bílého domu nazpět profesionály a snaží se rasové vztahy urovnat.

Až tedy zase uslyšíte "konzervativce" tvrdit, že prý liberálové "moc ustupují barevným", zkuste si připomenout kauzu Noaha Greena.

Nic tak nevadí skupině černých militantů, před kterou je opravdu třeba mít se na pozoru, jako politika rasového smíru.

Někteří se dokonce kvůli tomu rádi přidají k podniku, který v lednu spolu s dalšími bílými ultrapravičáky odstartovali protrumpističtí neonacisté.