Testovací Potěmkin II

8. 4. 2021 / David Marenčák

Co ale čekat v zemi, kde smrt moderního zbojníka vyvolá v médiích a hlavách čelných představitelů a jiných mluvících hlav ukázkové, kultistické svatořečení, za jaké by se nemusel stydět žádný z oficiálně totalitních režimů. A přitom šlo o pouhého zloděje, který chudým bral a bohaté si vodil. U nás už je tradicí, že je skoro vše naruby, na hlavu a vymknuté z kloubů.



K očkování se sice přihlásilo 70 procent učitelů, ale z celkového počtu jich je dosud naočkována třetina. Nepřekvapivě nefungovala prioritizace dle věku, takže očkováni jsou školníci, uklízečky, stejně jako přesluhující učitelé – důchodci, kterých je ve školství mnoho.

Naposledy jsme si ve školách hráli na to, že se dodržují opatření a děcka celou dobu poctivě nosí roušky. Školní instituce hozené do vody se s tím popraly různě, obvykle zcela dle osobního názoru ředitelů a ředitelek, tedy někde skvěle, jinde vůbec a v průměru spíše bídně.



Podobné to bude s testy - formální, v praxi většinově nefunkční, drahé a zbytečně zatěžující. Jako by školám nestačilo, že budou narychlo otvírat podle pravidel, která se k datu otevření ještě několikrát změní.

Krom ministerského seznamu firem a testů povolených k nákupu stále až na pár výjimek nevíme, které testy jsou dobré a které špatné. Do zblbnutí se opakuje, že levné jsou mizerné a drahé lepší. Markeťáci si mohou mnout ruce, jak účinná je jejich propaganda. Ačkoli že cena s kvalitou souvisí jen velmi, velmi volně, vědí krom snobů snad všichni.

Jak směšné se nyní jeví naše debaty, jestli je testování ve školách lepší obsloužit naháněním rodičů s dětmi do velkých testovacích center, a to i z dopravně nedostupných vísek – anebo zřídit odběrové či testovací mobilní týmy.



Kdybychom si mohli vsadit na dechberoucí pevnou schopnost vlády (a všechny s pandemií související instituce) a ze všech možných řešení i neřešení vybrat to nejpitomější, většina velkých loterijních firem by zkrachovala už minulý rok.

Jelikož po mouřenínovi Blatónovi převzal žezlo tvrdějádrový promořovač, těžko se od něj dočkáme něčeho smysluplného než přehlídky yesmanství a servility. Možná opravdu nastane čas přejmenovat Ministerstvo zdravotnictví na Ministerstvo kulturních válek, protože geopolitické tanečky kolem vakcíny Sputnik ve věci pandemie spolehlivě zastíní vše ostatní – i dosavadní nerovný boj nepočetných expertních sněhových odbojářů s promořovací genocidní klikou.



Jak moc to zamíchá gulášem nových mutací, během jara násobně větší virovou náloží než loni, všeobecnou únavou, znechucením, sabotérstvím a zoufalstvím, těžko soudit. Flégrovic pampelišky stále nekvetou, takže možná jen hrajeme o to, jestli pátou vlnu stihneme ještě na rozhraní kalendářního léta a jara (protože to globálně změněné počasí se už kalendářem ani pranostikami moc neřídí), anebo až na podzim.