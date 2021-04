Čeká tohle s proniknutím brazilské varianty do ČR i Českou republiku?

11. 4. 2021 / Fabiano Golgo



Více než polovina pacientů na jipkách je v Brazílii nyní mladší čtyřiceti let



První dojmy jsou nebezpečné. Na začátku pandemie byla drtivá většina těch, kteří viru podlehli, buď velmi stará, nebo měli tito lidé předchozí oslabující zdravotní problémy. Experti na viry po celou dobu varovali, že je zcela normální, že viry mutují, a že i nový koronavirus evolučně pozmění svou strategii přežití a začne infikovat ty, kteří mají větší šanci nezemřít, což umožní koronaviru dále existovat a dále se šířit. Nové varianty koronaviru, které vznikly v Brazílii díky popíracímu přístupu křesťanského fundamentalistického autokratického prezidenta Jaira Bolsonara k boji proti pandemii, nyní vedou k děsivé fázi intubace a uměle vyvolávaného komatu u více lidí mladších 40 let než u starších skupin. Jedná se o 52,2% nových pacientů a o 58,2% intubovaných pacientů. A tito pacienti mladší 40 let měli minulý měsíc pouze 32% míru přežití, což změnilo situaci na jednotkách intenzivní péče i profil mrtvých.





V opačném směru je na jednotkách intenzivní péče pouze 7% nových pacientů starších 80 let. Od ledna poklesl jejich počet o 42%. A to nelze přičíst očkování, jako tomu bylo v některých jiných zemích, protože Brazílie dosud imunizovala pouze 3% populace, přestože má 33% celosvětových případů nákazy.



Aby toho nebylo málo, ani tomuto počtu 3% nelze věřit, protože denně přicházejí desítky zpráv s videi a s dalšími důkazy, že místo vakcíny jsou pravděpodobně až tisíce občanů "očkovány" nikoliv vakcínou, ale jen roztokem soli.



Proč? Protože existuje obrovský černý trh, na kterém mnozí platí za jednu vakcínu až tisíc dolarů. To vedlo tisíce zdravotních sester a dokonce i lékařů k hledání způsobů, jak "odklonit" vakcíny ze zdravotnictví pro ty, kdo si je jsou ochotni koupit na černém trhu. A také se usuzuje, že téměř každý zdravotnický pracovník, který k tomu měl příležitost, si vzal pár tuctů dávek vakcíny stranou, aby očkoval své rodiny a své blízké, což nebude překvapením pro ty, kteří rozumějí kulturním zvyklostem v Jižní Americe. Aby to bylo možné, nahrazují vakcínu roztokem soli.



Kromě toho, že o tom vím z velkého množství důkazů uváděných v každodenním zpravodajsví, znám i lidi, kteří už by,li očkováni, i když je jejich věk daleko nižší než věk lidí, kteří se nyní v Brazílii očkují. Čtyři z mých bratranců, jejichž otec je soudcem, byli očkováni ve stejný den jako jejich 82letý otec. Jeden z mých bývalých spolužáků ze střední školy byl přistižen, že čeká ve froně 600 automobilů před sídlem slavného místního lékaře. Všichni tam čekali na své protizákonné očkování, Skandálně dlouhá fronta automobilů znemožnila skrýt tento podvod před veřejností a policie musela zasáhnout, přestože nikdo nebyl zatčen, protože v Latinské Americe zákon trestá téměř výlučně chudé. Bohatým tam doslova projde i vražda, pokud nejsou zavražděny děti, což je i pro tamější kulturu příliš.



V Brazílii zemřelo na covid už více než 350 000 lidí a očekává se, že příští měsíc dosáhne počet mrtvých půl milionu. Od začátku pandemie muselo být v nemocnicích ošetřeno více než 14 milionů lidí. Každý den umírají asi 4 tisíce lidí, přičemž asi 1 tisíc z nich denně umírá udušením a bez jakýchkoli léků kvůli nedostatku lůžek v nemocnicích. Na chodbách a terasách nemocnic lze vidět jak se lidé doslova dusí a jak se jejich tělo zmítá v agonii. Nejméně v jedné třetině případů, které vyžadují intubaci, nejsou k dispozici žádné kyslíkové nádrže. Scény z hororových filmů jsou nyní normou v nejméně 3 tisících nemocnicích, které nemají žádné léky na znecitlivění hrdla pro intubaci. Záběry a fotografie připomínají kliniky ve stanech za první světové války. Je to masakr způsobený nedostatkem vhodných zdravotnických potřeb.



