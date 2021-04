Není nutno, aby

7. 4. 2021 / Petr Haraším



Jak se dá již lehce věštit-haruspikovat z vnitřní náplně mimořádně vyvedených pekařských dobrot, slovutný manažer, čo „všetko umí“, vyrazil do tenat EU vyjednat spravedlivý podíl z navýšených dodávek Pfizeru, přičemž všem vyjednávačům vyrazil dech. Ještě teď se ostatní účastníci porcování vakcín smíchy sotva drží na nohou. Celé české společnosti zas jednou halasně nalhal, jak s těmi, co nám ukradli naše neobjednané vakcíny, řádně s Kurzem zatočí, až jim polezou oči minimálně z důlků. Nu což, plán to byl skvělý, hodný krizového manažera. Volejme Bravo, Mistře.





Solidarita. Ze zatím neznámého důvodu pan Babiš-Bureš nesnáší toto slovo, natož jeho plnění. Slyše ono záhadné substantivum, zhrozil se a bylo zle. Snad za to může tajné prapodivné školení U Obuvníka, kde se prý ve skrytu boxu probírala nejenom smrt soudruha Brežněva, ale i možná protikomunistická činnost v loděnicích na severu.



Lotyšsko, Slovensko, Estonsko, Bulharsko i Chorvatsko zajistily pro své obyvatele pragmatickým postupem tolik potřebné navýšení dodávek vakcín. Většina států EU (24) nedbala na Babišovy vzteklé plačky a solidárně se dohodla, že 19 zemí poskytne své (i tak nedostatečné) počty vakcín těm, kteří vsadili na špatného koně z Astry. Nejvíc dávek navíc dostaly Slovensko, Bulharsko a Chorvatsko, tedy země, které objednaly levnou vakcínu od Astry, jež má velmi velké problémy s vykrytím dodávek. Rakousko, Slovinsko a Česká republika hromadně kvíkly o nespravedlnostech a dopadly jako ti pověstní u Chlumce. Trojice spolupachatelů nesolidarity (spolu s Maďarskem) se možná zarděla studem a odměnila „fackovacího paňácu“ trucovitým dodáním vakcín ze svého skromného přídělu. Česko mohlo získat vakcíny navíc, bylo pro nás určeno až 300 tisíc dávek, ale získali jsme kvůli „análnímu charakteru“ premiéra s temnou minulostí a jen kvůli němu méně, než na co jsme měli nárok. Budeme tak zaostávat v proočkovanosti tím pádem ještě více. Solidarita se Babišovi-Burešovi hnusí, 70 tisíc vakcín, kvalitních a prověřených, jsme, ústy premiéra, nechtěli, a tak je nemáme. Nechtěli jsme je, protože neumíme být solidární a odmítli jsme solidaritu a solidární rozdělení vakcín. S velkým pozdvižením jsme se přidali k Rakousku, které v navrhované vakcínové solidaritě nebylo uvedeno, což ovšem Kurz nemohl dopustit a spustil nepromyšlenou protiakci. V připravovaném návrhu byla Česká republika zařazena do ranku zemí, které mají nárok na solidární koš vakcín. Odmítli jsme. Bylo nám to málo. Chtěli jsme s Kurzem, Janšou a některými dalšími víc. Víc! Rozumíte? Kompromisní návrh se solidární složkou připravili Portugalci a Evropská komise, kdežto náš slavný velící neústupně trval na svém, buď rozdělit oněch deset milionů Pfizeru mezi země, které mají míň, anebo rozdělit těm, kteří nemají šanci do konce června na 51% proočkovanosti populace. Aneb když Andrej Koblihoústý neobjednal, EU, řeš to dle toho, jak chce On, a s ničím jiným „nesaglasno“.



Pan Petříček vzkázal, že Andrej jel akci „sám, všetko sám“, s nikým se neradil (žádné rady přeci nepotřebuje), ani s odborníky, odborníky vzývá před koblihovým tribunálem, chlubí se jejich jmény, ale nakonec je vždy poplive slinou nenávisti a s grimasou šaška následně vyhodí. Kašle na vlastní vládu, kterou nezpravil o svém předpokládaném grandiózním úspěchu.



Jak je již dlouhodobým zvykem, premiérovu prohru musí odnést zcela někdo jiný, než on, lidem vyvolený. A tak už to jede z kopce a dozvíme se, že Portugalsko je pouhým nástrojem zlovůle Německa a Francie a tyto země trestají Kurze a Babiše za zjevenou pravdu pravďoucí. Smích. Nakonec jsme byli potrestaní jen a jen my, hrdí a naivní obyvatelé kotliny České, nikoli Rakousko nebo Slovinsko. Babiš neúprosně tvrdí, že s výrobcem vakcíny Pfizer dojednal navýšení přímo jen pan Kurz a on Babiš ho při tom tvrdě a nekompromisně podporoval. Odměněné státy mají pak dodávky vakcín zvýšené jen díky panu Kurzovi a pochopitelně i díky Andreji Koblihoústému. Pokračujeme v neuvěřitelném blekotání, protože není pravda, že dostaneme míň vakcín, dostaneme vakcín naopak víc, lže popleteně premiér. Vesele, jen vesele, komedie pokračuje dál volným pádem. Porušili procedury, porušili pravidla, dokonce i mechanismy porušili. Chraň Bůh, budeme bojovat, dotace nedotace. Vakcíny se nerozdělují podle počtu obyvatel daných zemí, ale nějak jinak záhadně na záhadném komité, o kterém pán premiér zhola nic neví. Pro své možné voliče pak doplní, že on Babiš je svrchovaný premiér svrchované republiky a nikomu nebudu podřizovať se.



Náhradní plnění. Babiš má totiž kamarády a ti pomůžou rádi. Kamarád Orbán Viktor pošle v květnu, coby bolestné a odměnu za příkladné zpochybnění jednoty EU, dle přání Kremlu, asi 40 tisíc dávek vakcíny, neřekl, jestli vakcíny normální západní, nebo té neschválené ruské čínské nebo jaké. Další dávkové všimné pošle domácí zachránce Kurz, a to 30 tisíc jako vyjádření solidarity za selhání EU při spravedlivém dorovnávání, neboli, sehráli jste roli idiota, tak tady máte maličkost, děkujem. Zbytek vakcín na akci „dohnat a předehnat“ zašle Orbánův kamarád Janša, tedy 10 tisíc dávek, které schází do luzného čísla 80 tisíc.



Zatímní výsledek snah „nejlepšího“ premiéra Česka všech dob, minulých i budoucích, je takový, že na konci června 2021, budeme zřejmě okupovat poslední pozici v EU v proočkovanosti populace, když dosáhneme na pěkných sotva 45 % proočkovanosti. Už je více jasné, že se budou dít urychlené kroky k „zesputnikaření“ Česka Ruskem. Bílý lev Prymula se stal externím poradcem Agelu, Kreml jedná s Avenierem z Agelu o distribuci neschváleného Sputniku, Blatný počítá poslední minuty v úřadě a povolný nástupce dermatolog se těší na odpovědnou „schvalovací rabotu“, SÚKL půjde, dle slov radního Xavera, kompletně do výroby ke strojům a paní Storová bude doufat, že nedopadne jako pověstný „mlíkař“.



Pro informaci. Slovensko má nárok na solidárních 600 tisíc dávek Pfizeru, Chorvatsko na 680 tisíc dávek a Bulharsko až na 1 150 tisíc dávek. Lapálie, které si Slovensko zažívá s ruskou neschválenou a vysoce problematickou vakcínou Sputnik, se k vládě České republiky nedostaly. Asi cenzura řádí. Slovenští odborníci uvedli, že Sputnik V není tím, čím se zdá být, a je jiný než to, co Rusové nalh… napsali do Lancetu.



Pochopitelně těch 70 tisíc dávek z fondu solidarity je směšný pakatel vzhledem k těm minimálně 5,5 milionům dávek, které vláda odborníků odborně neobjednala a objednat mohla a měla. Neobjednala Modernu a Astru v plném možném počtu, nestarala se o možnost podílet se na objednávání nadbytku, proto máme Moderny žalostně málo a proto k nám solidární systém navržený Portugalskem nemohl být až tak moc štědrý jako třeba k bratrům Slovákům či bratrancům Chorvatům.



Závěrem velká slova vynikajícího vyjednavače a premiéra Země pro Smích: „Každý den pracuju na tom, abych ochránil české občany a bránil české zájmy. Škoda, že mi opozice v Bruselu nepomohla a kritizuje mě místo těch, kteří nás opravdu poškodili.







Vycházím jen z internetových veřejně dostupných zdrojů.









0