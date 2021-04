Policie v Belfastu použila během sedmé noci násilí proti násilníkům vodních děl

9. 4. 2021 / Jan Čulík

Brandon Lewis, konzervativní anglický "ministr pro Severní Irsko" Borise Johnsona přiznal, že brexit vytvořil v Severním Irsku "skutečné problémy". V důsledku idiotského odchodu Británie z jednotného evropského trhu musela být vytvořena celní hranice mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem, aby nevznikla mezi Severním Irskem a Irskou republikou, protože ta by se okamžitě stala terčem úroků teroristů. Dokud byla Británie v Evropské unii, žádné hranice ani problémy neexistovaly. Právě členství jak Británie, tak Irské republiky v Evropské unii a v jednotném evropském trhu odstranilo problém Severního Irska i severoirský terorismus, protože umožnilo občanům Severního Irska, aby se považovali za občany jak Severního Irska, a tedy Británie (což chtějí protestanti), tak občany Irské republiky (což chtějí katolíci). Toto řešení brexit vandalsky zlikvidoval - politikům v Londýně to ovšem bylo a je jedno.





Celní hranice mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem ovšem znamená něco podobného, jako kdyby se muselo proclívat cokoliv, co pošlete z Prahy do Olomouce - protože shodou okolností by na cestě mezi těmito dvěma městy probíhala hranice jednotného evropského trhu. Police v severoirských supermarketech zejí prázdnotou, protože se tam nedá jednoduše dodávat z Británie zboží. Severoirští unionisté/protestanti se obávají, že brexit Severní Irsko vyčlenil z Británie. K tomu také přistupuje jejich obava ze skutečnosti, že počet severoirských katolíků neustále roste a brzo budou mít v Severním Irsku většinu. Dohoda z Velkého pátku z devadesátých let obsahuje klauzuli, že pokud začne vyplývat z průzkumů veřejného mínění, že si většina obyvatelů Severního Irska přeje začlenění do Irské republiky, musí se v té věci konat referendum.



Vládnou vážné obavy z obnovení násilí v Severním Irsku, o čemž svědčí nynější, už týden trvající násilnosti. Bylo zraněno 55 policistů.