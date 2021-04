Lidé mladší 30 let by měli být očkováni jinou vakcínou než AstraZeneca, doporučil britský poradní orgán

7. 4. 2021





Zdraví dospělí mladší 30 let by měli být očkováni jinou vakcínou než AstraZeneca, pokud je v jejich oblasti k dispozici a pokud nejsou vážně ohroženi covidem, doporučuje britský vládní poradní orgán pro očkování.



Evropský lékový úřad mezitím potvrdil, že zkoumá, zda jiné vakcíny, které používají podobnou technologii jako AstraZeneca, zosobňují nějaké riziko. V souvislosti s vakcínou firmy Johnson & Johnson se vyskytly tři případy vnitrožilního tromboembolismu.

V Británii se do 31. března vyskytlo 79 případů této vzácné srážlivosti krve a sníženého počtu krevních destiček. Ne všechny byly v mozku. 19 osob z těchto 79 zemřelo, i když není jasné, zda to ve všech případech způsobila vakcína. Postiženo bylo více žen - 51 - a postižení pacienti byli ve věku od 18 do 79 let. Tři byli mladší třiceti let. Avšak alternativní vakcína je doporučována pro lidi mladší třiceti let proto, že v této věkové skupině je riziko úmrtí na covid velmi nízké. Ve starších věkových skupinách, konstatují experti, riziko úmrtí na covid je daleko vyšší než riziko tohoto vzácného onemocnění.Dr. June Raine, ředitelka britského regulačního orgánu pro léky MHRA, který dále studuje vedlejší účinky, konstaovala, že riziko je "nesmírně malé" a úřad dosud nerozhodl, zda ho způsobuje vakcína.Evropský lékový úřad (EMA) uvedl ve středu, že srážlivost krve bude oficiálně uvedena jako vedlejší účinek vakcíny AstraZeneca, avšak neoznámil žádné omezení při používání této vakcíny. EMA zkoumá, zda i jiné vakcíny zosobňují nějaké riziko, a zmínil se o vzácných případech srážlivosti krve po očkování 5 milionů lidí vakcínou Johnson & Johnson.Některé evropské země jako Německo, Francie a Španělsko, začaly používat vakcínu AstraZeneca jen pro starší občany. Jiné země jako Norsko a Holandsko její používání zcela suspendovaly.Podrobnosti v angličtině ZDE