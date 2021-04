O historických kořenech dnešních problémů ČSSD

11. 4. 2021 / František Řezáč

O obnovu sociální demokracie jsme se pokoušeli už během činnosti Demokratické iniciativy, kam docházel i Rudolf Battěk. Spolu s panem Jaroslavem Anýžem z Plzně Bílé Hory jsme oslovili jemu známého člena bývalé strany. Jenže on se bál policejní provokace. Měl narušené zdraví z věznění v padesátých letech. Pak jsme si po obnově ČSSD všechno vysvětlili. Když vznikala Obroda, klub za socialisticku přestavbu, naštívil jsem v Praze člena přípravného výboru Vojtěcha Mencla a v Plzni jsme taky ustavili přípravný výbor. Důležitá poznámka: Iniciativy mimo Chartu 77 vznikaly zcela veřejně a hlásila to Svobodná Evropa.

Čili byly snadno infilrovány spolupracovníky StB. Tomu se nevyhnula ani Demokratická iniciativa ani exilová ČSSD. Ale to jaksi patřilo k věci. Když vznikala Obroda, měla zcela sociálně demokratický program. To jsem kolegům oznámil a někteří mi to vyčítali. V té době už někde ve Vídni probíhala jednání o obnově ČSSD. Ta měla exilovou organizaci se sídlem v Curychu a předsedou byl Karel Hrubý. Jenže část exilu s nimi nespolupracovala. V USA působili univerzitní profesoři Jiří Horák a Radomír Luža, syn generála Vojtěcha Luži a partyzán. Mladí sociální demokraté tehdy kritzovali činnost politického exilu jako hru na předúnorovou politiku. Tolik k pozadí obnovy ČSSD po listopadu roku 1989.





No a když se strana začla obnovovat, tak jsem kolegům v Obrodě oznámil, že se jako přesvědčený sociální demokrat budu na obnově podílet. Také jsem je k tomu vyzval. Někteří se na mě zlobili a zůstávali v Občanském fóru. Někdy v polovině prosince roku 1989 jsme jeli s panem Anýžem do Prahy, kde zasedal v jednom domě na Národní třídě přípravný výbor. Náš dojem z toho setkání byl rozpačitý. Ale také v Plzni se strana začla obnovovat a já jsem měl možnost potkat se s krásnými lidmi, ženami i muži, kteří většinou v červnu roku 1948 nevstoupili do KSČ a pěkně si to odnesli. Také přijel Karel Hrubý a členové SPD z Německa. Na krajské konferenci před březnovým sjezdem byl hostem Peter Glotz. Všichni jsme samozřejmě na základě doporučení exilové strany zavázali delegáty obnovovacího sjezdu na Dlabačově volit za předsedu Rudolfa Battěka, který se k ČSSD spolu s Václavm Havlem hlásil už v roce 1968.







A pak přišel šok: Jedna z našich delegátek nám s pláčem sdělila, že předsedou byl zvolen profesor Jiří Horák a ústředním tajemníkem Jiřím Paroubkem, bývalým členem Československé strany socialistické. Ta nám při obnovování strany poskytnutím místností a technikou na svých sekretariátech velmi pomohla.







Rudolf Battěk odmítl kandidovat na místopředsedu a začal boj dvou frakcí, obviňování ze spolupráce s StB a jiné nechutnosti. To se mi nelíbilo a nabádal jsem ostatní, aby výsledky voleb na sjezdu respektovali. Marně. Frakce tzv. battěkovců se začla mstít.







Nechci tady s tím otravovat, ale pro dnešní situaci to má význam. Battěkovci podali žalobu proti navrácení Lidového domu ČSSD v Hybernské ulici a to se táhne pořád jako balvan na noze strany. A nejen tohle.







Sjezd také odsouhlasil, že ČSSD půjde do voleb samostatné a nikoli v rámci OF, jak žádali battěkovci. Boje uvnitř strany ukončila až volba Miloše Zemana na sjezdu v roce 1993. Ovšem pod hladinou se tento rozkol táhne dodnes.







Jak jsem kdysi do Britských listů napsal: V ČSSD vládnou okresy. Dneska už to není to, co tenkrát, ale vedení strany nemá sílu ukáznit okresní veličiny, aby táhly za jeden provaz.





Konec konců i ODS má okresní problém v Řeporyjích. Kdo z toho těží, nebudu jmenovat, abych zase nebyl nařčen, že volím ANO.







V krajských volbách jsem volil Piráty. Na včerejším výletu až k hranicím okresu Plzeň město jsme se s kamarády shodli, že budeme volit ČSSD, jelikož na podzim potřebuje každý hlas.







Prosím o shovívavost, pokud jsem si něco z minulosti poplet. Co bylo dál po Miloši Zemanovi, je na netu. Sjednotit ČSSD třeba volbou předsedy všemi členy, což by dneska klidně šlo, se nepovedlo ani Milošovi ani Jirkovi Paroubkovi.







Tak holt má ČSSD okresní úroveň. Proč, například, sakra, když se hlásila paní Valachová, neudělali to, co Zelení? Zvolit si dva, předsedu a předsedkyni?







To by okresy nespolkly. Ale byla by to senzace. Jirka Horák na stížnosti členů z okresů říkával: Že nám nadávají? Buďte rádi, že se o nás mluví. Měl pravdu...







PS. Věnováno památce Antonína Remeše a Václava Šrámka. https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Reme%C5%A1 Ještě jsem mluvil s jeho vnučkou. Po smrti nedovolili rodině ani hrob. Nyní má malý pomníček na Ústředním hřbitově. V té Wiki chybí, že odmítl v roce 1953 amnestii od Tondy Zápotockého. Byl to tvůrce socialistického družstevnictví na Plzeňsku. Náš soused a tátův kamarád Václav Šrámek vyfás v tom procesu 20 let za vlastizradu. Pustili ho na aminu v roce 1961. Dělal jsem jim spojku, když byl zase šéfem truhlářství v Plzni na Doudlevecké třídě.