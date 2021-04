Koronavirus: Vazba mezi minimálními případy strážlivosti krve a adenovirovými vakcínami je možná, avšak stále neprokázaná

Průběžné zpravodajství:

10. 4. 2021

- Rusko informuje o 8704 nových denních nákazách, celkem je v Rusku oficiálně registrováno 4 632 688 nákaz. Potvrzeno bylo dalších 402 úmrtí. Celkem je v Rusku oficiálně registrováno 102 649 úmrtí, avšak ruský statistický úřad Rosstat registruje daleko vyšší počet 225 000 mrtvých.









- Bolsonarova zvrácená a genocidní reakce na pandemii v Brazílii vyvolala naprostou katastrofu. Země je "v chaosu uprostřed hladovění a nemoci", řekl v rozhovoru pro deník Guardian bývalá brazilská prezidentka Dilma Rousseffová. Země podle ní čelí snad nejvážnějšímu okamžiku ve své historii. Za poslední tři dny zemřelo v Brazílii více než 12 000 lidí na koronavirus. "Žijeme v Brazílii v nesmírně dramatické situaci, protože nemáme vládu, nikdo tuto krizi neřídí," řekla Rousseffová. Máme nyní 4200 úmrtí denně a zdá se, že dojde k nárůstu až na 5000 mrtvých denně. Tato realita se tu však považuje za normální. Je to odporné. Jak je možné znormalizovat úmrtí 4211 osob? Počet mrtvých v Brazílii dosáhl více než 345 000, Brazílie je na druhém místě po USA. ZDE - Profesor Peter Openshaw, člen britské klinické informační sítě pro covid-19, řekl v sobotu v rozhlase BBC: "Stále ještě nevíme, zda tu existuje příčinná vazba, ale to možné. Nebylo by překvapující, kdyby bylo zjištěno, že vakcína J&J také způsobuje vzácné případy krevních chuchvalců, protože je také založena na adenovirové technologii, což se zase tolik neodlišuje od technologie vakcíny AstraZeneca. Jsou to ale mimořádné vzácná onemocnění a žádný lék není úplně bez vedlejších dopadů, ale tohle je jen asi tak velké riziko, jakému čelíte, když sednete do auta a jedete na vzdálenost 400 km. A mnoho z nás by klidně na tuto vzdálenost jelo a o možnosti úmrtí by vůbec neuvažovalo."- Až 60 zemí světa, často ty nejchudší, dostanou první vakcíny až v červnu, protože téměř všechny dodávky prostřednictvím globální iniciativy Covax byly zastaveny. Světová zdravotnická organizace upozorňuje na "šokující nevyváženost" při distribuci vakcín. Zastavení distribuce je především důsledkem rozhodnutí Indie zastavit vývoz vakcín z její továrny z jejího Serum Institute, kde se vyrábí většina vakcín AstraZeneca. Covax ovšem do světa distribuuje jen vakcíny Oxford/Astra Zenea, Pfizer/BioNTech a Jonhson & Johnson. Naléhá na Světovou zdravotnickou organizaci, aby urychlila hodnocení vakcín z Ruska a z Číny, které v Evropě a v severní Americe nebyly oficiálně schváleny.- Anton Šechovcov upozorňuje, že Rusko používá vakcínu Sputnik V jako politický nástroj v zahraničí a vlastní populaci trestuhodně nechává bez očkování. ZDE - Organizátoři tajných pařížských recepcí tvrdí, že ministři se jich neúčastnili. Šlo o večeře, na nichž luxusní restaurace účtovala účastníkům 490 euro na osobu. ZDE - V Anglii a ve Walesu se po 15 týdnech lockdownu znovu otevřou v pondělí obchody.- Lidé v Anglii, kteří byli očkováni vakcínou AstraZeneca chodí na pohotovost i s naprosto minimálními příznaky.- Německá biotechnická firma Curevac je přesvědčena, že Evropská unie schválí její vakcínu v květnu nebo v červnu.