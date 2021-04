V Londýně zemřel ve věku 99 let manžel královny Alžběty

9. 4. 2021

1988: "Vypadá to jako ložnice nějaký kurvy." (K plánům vévody a vévodkyně z Yorku na jejich dům)1992: "Proboha ne, moh byl dostat nějakou děsnou chorobu." (V Austrálii, když ho požádali, aby pohladil medvídka koalu.)1993: "Moc dlouho tady si nejste, nejste dost obtloustlí." (Britovi, kterého potkal v Maďarsku)1994: "Není většina z vás potomky pirátů?" (Bohatému ostrovanu na Kajmanských ostrovech)1995: "Jak dokážete přimět zdejší domorodce, aby nepili alkohol tak dlouho, aby udělali řidičskou zkoušku? (Učiteli řízení automobilu ve Skotsku)1996: "Kdyby se najednou rozhodl hráč kriketu jít do školy a ubít tam spoustu lidí kriketovou pálkou, což by mohl udělat velmi lehce, chci říct, zakážete kriketové pálky?" (V reakci na požadavky zákazu střelných zbraní, poté, co ve skotské městě Dunblane vyvraždil blázen školu prvňáčků.)1997: "Zatracenej debil!" (O pracovníku parkoviště na univerzitě v Cambridgi, který Filipa nepoznal)1996: "Že jste hluší? No když stojíte tady, to se nedivím, že jste hluší." (Skupině hluchých studentů v Cardiffu, stojících u hlučné hudební skupiny.)1999: "Vypadá to, jako že to sem instaloval Ind." (O zastaralých pojistkách v jedné továrně v Edinburku)2001: "Jsi moc obtloustlý na to, aby z tebe mohl být astronaut." (Třináctiletému Andrewu Adamsovi, který mu řekl, že cche být astronautem)2002: "Ještě pořád házíte oštěpy?" (Australskému domorodci)2002: "Vypadáte jako sebevražedná atentátnice." (Policistce v neprůstřelné kazajce)2009: "Je tady dnes večer hodně lidí z vaší rodiny." (Po zkoumání jmenovky podnikatele Atula Patela na recepci pro britské podnikatele indického původu)2009: "No, své vousy jste si tedy moc dobře nenavrhl." (Designerovi Stephenu Judgeovi o jeho vousech)2010: "Nechala jste si z tohoto materiálu taky udělat spodní kalhotky?" (Předsedkyni skotských konzervativců Annabel Goldie s poukazem na skotský tartan v Edinburku)2010: "Pracujete ve striptýzovém klubu? (Čtyřiadvacetileté Elizabeth Rendle, když mu řekla, že taky pracuje v nočním klubu)2012: "Zavřeli by mě, kdybych otevřel ten zip na těchhle šatech." (Pětadvaacetileté Hannah Jacksonové, která měla po celých šatech odshora až dolů vpředu zip)2013: "Na Filipínách už asi nikdo není, když tu všechny pracujete v britském zdravotnictví." (Jedné filipínské zdravotní sestře v jedné anglické nemocnici.)2013: "Děti chodí do školy, protože je rodiče nechtějí mít doma." (Indce Malale Yousafzai, která přežil pokus ji zabít za to, že bojovala v Indii za právo dívek chodit do školy)2017: "Vypadáte, že opravdu hladovíte." (Důchodci v útulku pro přestárlé muže.)Zdroj ZDE Podrobnější zhodnocení Filipova života v angličtině Z DE