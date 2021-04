Kterak japonský Slovan k mírotvorbě přišel

11. 4. 2021 / Karel Dolejší

Okamura nicméně svůj úkol nezvládl. Mírotvorné řešení problému, který spočívá v tom, že Kyjev pochopil bezvýchodnost dalších diplomatických jednání s Ruskem o Donbasu, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské vojáky, si totiž představuje tak, že "Je potřeba obnovit mírová jednání pod hlavičkou OBSE". Jenomže právě jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě s účastí 38 členských států, které proběhlo v pátek, Moskva kompletně odignorovala.

ISTRAS totiž zapomněl Tomiovi vysvětlit, že Putinovo Rusko zajímají mezinárodní instituce výhradně jen tehdy, pokud je může hrubě zneužít. Režim, který tak často v zahraničí kooperuje s organizovaným zločinem a sám hojně využívá jeho metod, takže je velký problém odlišit činnost jeho zvláštních služeb od mafie, nerozumí jinému jazyku, než jazyku moci a tvrdých ekonomických sankcí.

Co by se tedy mělo reálně udělat? Připravit nový soubor západních sankcí vůči klíčovým sektorům ruského státu a oligarchie a důvěrně sdělit Kremlu, co ho čeká, pokud se rozhodne pro ofenzívu proti Ukrajině, na jejíž hranici už hromadí i druholiniovou bojovou techniku záložních jednotek. A dále okamžitě maximálně zesílit vojenskou pomoc Kyjevu.

Bude ovšem úkolem staronového českého ministra zahraničí Zaorálka, který již brzy vystřídá "prozápadního" Petříčka (pokud ten včas neprozře...), sypat písek do soukolí koordinované západní reakce na ruské řinčení šavlemi. Zeman mu to jistě blíže vysvětlí během společných šachových partií.

Moskva vždy potřebuje západní zrádce a páté kolony, byť zdaleka ne každý je formátu Algera Hisse. A potřebuje také specificky, aby takové osoby krmily důchodce do nebe volajícími kravinami prostřednictvím vysílání České televize a rozhlasu.

Jinak samozřejmě nelze dost důrazně ocenit zásluhy Tomia Okamury o rozvoj českého vlastenectví a slovanské vzájemnosti.

Tecudatte kurete arigató gozaimašita!