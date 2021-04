Politico: Česká vláda vyhodila už druhého ministra za odpor proti Sputniku a Dukovanům

12. 4. 2021

Tomáš Petříček je už druhý protiruský ministr české vlády, který byl během týdne vyhozen z funkce. Byl donucen k rezignaci kvůli svému odporu vůči ruské protikoronavirové vakcíně Sputnik V, informuje server Politico. Přípomímná, že předtím byl vyhozen z funkce ministr zdravotnictví Jan Blatný proto, že odmítl nakoupit vakcínu Sputnik V, kterou Evropský lékový úřad neschválil. Jeho nástupce Petr Arenberger podporuje představu, že by se měla vakcína Sputnik V používat při klinických zkouškách.

Prokremelský Zeman usilovně lobboval jak pro Sputnik V, tak pro Rosatom."Není tajemstvím, že jsem už dlouho trnem v boku prezidenta Zemana," řekl Petříček. "Důvodem jsou Dukovany, kde jsem vždycky zdůrazňoval, že je na prvním místě bezpečnost, a očkování, protože pro mě je životně důležité zdraví občanů."Bezpečností experti z českého ministerstva vnitra a zahraničí a české výzvědné služby opakovaně naléhaly na vládu, aby nepoužila Rosatom při dostavbě Dukovan, kvůli riziku, že by Kreml mohl tohoto kontraktu zneužít k vydírání české vlády.Zeman, premiér Andrej Babiš a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček tato varování ignorují.Petříček je také ostrým kritikem spolupráce jeho sociálnědemokratické strany v koalici s Babišovým hnutím ANO. ČSSD přišla během čtyř let poslední vlády téměř o veškerou svou podporu a zřejmě nepřekoná pětiprocentní hranici, aby se dostala do parlamentu. V tom případě po říjnových volbách bude mít Babiš problém usmolit další koalici.Podrobnosti v angličtině ZDE