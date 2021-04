Dobrý den, pane Baktiare

13. 4. 2021

Vážený pane Baktiyare, od doby, kdy jsme se setkali v Chomanu, Kurdistán-Bashur (jižní Kurdistán, Kurdistan Region of Iraq, KRI), uplynulo mnoho dnů. Rád bych se Vás zeptal na několik otázek:

Vy pracujete jako učitel. Jak nyní vypadá situace ohledně platů v KRI?

Je to velmi špatné. Horší než minulý rok. Každý rok je horší než ten předcházející. V roce 2020 jsme dostali jen 4 měsíční platy. A nemáme žádnou naději, že obdržíme zbytek. Tento rok nám rovnou zkrátili mzdu o 22 procent a to již trvá od roku 2015. Dva měsíce jsem neviděl plat.

Můžete představit svoji školu českým čtenářům, prosím?

Nyní pracuji v Zinwa přípravné škole jako manažer a výkonný manažer Halgord-Sakran národního parku. Dříve jako učitel a manažer základní školy Kewsan, ve které se vyučuje v angličtině.

Můžete říct něco obecně o oblasti Chomanu? Pamatuji si, že jsou zde nádherné hory.





Ano,je to horská oblast. Vrcholy Sakran, Halgord,to je nejvyšší vrchol v Iráku. Právě nyní je tam minus 25°C. (Rozhovor se konal v lednu 2021.) Další vrcholy : Cheekha Dar, Bardabook, Kodo, Girdamand, Sekel a Gardeen.

A máme jezera jako Bermasard, Felau, Bekodian, Cildar. Rezorty Sekanian, Basan, Shekhan a Haji Omaran. Před třemi dny v Chomanu bylo -12°C - ve městě. A spousta sněhu.

V ČR máme největší nárůst úmrtí od 2. světové války v souvislosti s pandemií SARS-2-Cov. Jaká je nyní situace v Kurdistánu?

Právě teď, od posledního týdne 2020, byly uzavřeny dvě nemocnice pro COVID pacienty, kvůli poklesu počtu případů. Od 24. prosince 2020 to byl první den bez úmrtí pacientů. Dnes ministr zdravotnictví KRI deklaroval 90 nově nakažených a jednoho mrtvého. Oficiálním číslům nelze úplně věřit, ale faktem je, že poslední dva měsíce to vypadá, že jsme se COVIDu téměř zbavili.

Kolik procent lidí nosí roušky uvnitř budov a tam, kde je to potřebné?

Různě. Na konci roku 2020 to bylo 90%, nyní přibližně 50%. Ale uvnitř vládních budov je to povinné.

Jak to vypadá ohledně testování, trasování, lock-downů, obecného cestování Kurdistánem a z/do zahraničí?

Uvnitř KRI je to ok, lock-downy byly ukončeny. Veřejná doprava funguje dobře. Cestování do zahraničí je problém. Většina zemí EU je prostě nebezpečím. Testovací centra jsou všude - Erbíl, Suli, Akre, Choman... Dokonce i když nemají PCR přístroj, mohou vzorek poslat jinam, kde přístroj je a udělat PCR analýzu do 24 hodin. Pokud je test pozitivní, zavolají vám, nebo pošlou SMS a požádají, abyste byl doma a dodržoval pravidla. Trasování ovšem prakticky neprobíhá. Cena testu je přibližně 60 000 dinárů.

Ošetřuje nemocnice v Chomanu pacienty s COVIDem?

Nyní nemáme ani jeden případ, ale měli jsme. Každá vládní budova měla místo pro COVID pacienty v poslední vlně. Ale JIP byly jen v nemocnicích.





Individuální zkušenosti se SARS-2-Cov virem sahají od asymptomatických až po smrt. Byl jste již infikován a jaká byla Vaše zkušenost?

Celá má rodina měla pozitivní test. Moje žena ještě nemá zpět čich. Dva moji sousedé zemřeli. Jeden z mých kolegů byl po transplantaci ledviny a C19 také nepřežil. A řada příbuzných mi na koronavirus zemřela.

Relativně nedávno proběhly ozbrojené incidienty mezi KDP, vládnoucí stranou v Erbílu a PKK [1], [2]. Můžete situaci přiblížit čtenářům, prosím?

Začalo to nedorozuměním mezi KDP důstojníky a PKK. Vozidlo s KDP najelo na nástražný výbušný systém, jeden zraněný, jeden mrtvý. PKK deklarovala, že to nebylo míněné pro ně. KDP to odmítla přijmout a tvrdila, že to bylo úmyslné. Ale dokonce ministr Peshmergy (ministr obrany) to označil za "nedorozumnění".

Od začátku listopadu 2020 začal přesun sil KDP do oblastí Kandílu, Halgordu a Sandakanu (to jsou oblasti PKK). KDP přesunula armádu na hranice oblasti PKK a vytvořili zde nárazníkové pásmo.

Jaké jsou šance pro obnovení míru mezi KDP a PKK?

Nyní se to nestane. Ale alespoň mají příměří. KDP má silné nástroje hlídat lidi, které podezřívá ze spolupráce s PKK. Zatkli hodně mladých lidí, které takto podezřívali. Před třemi dny, 22. ledna, došlo k tureckému náletu na Azadi, vesnici 14 km od Chomanu a 14 km od Haji Omaranu. Turecké stíhačky napadly místo pod záminkou přítomnosti PKK v okolí. Ale zde nikdo z PKK v okolí nebyl,to mohu dosvědčit. Kolem 300 ovcí a koz zemřelo, dva domy byly zbořeny, naštěstí žádný člověk nezemřel. Je to pouze kilometr od Hamiltonovy cesty z Haji Omranu do Erbílu. Dnes vesničané z Azadi poslali stížnost na turecký konzulát do Erbílu. A budou se soudit o náhradu škody.

To mě přivádí na otázku - myslíte, že je nějaká naděje na nový mírový proces mezi PKK a Tureckem? A jaká je situace ohledně íránského ostřelování?

Podle mě, pokud je Erdogan u moci, tak ne. A každým dnem to bude horší. Erdogan útočí na Kandíl nebo jakékoli území, kde si myslí, že bude PKK. Speciálně poslední měsíce.

Už rok neproběhl útok z Íránu v okolí Chomanu.

Všiml jsem si, že zde byly případy útoků na budovy strany ENKS,(to je strana operující v Rojavě, blízká KDP), což některé zdroje připisují PKK [3], [4]. Může to být pomsta za operace KDP proti PKK v Başuru?

KDP a její média chtějí ukazovat PKK jako hrozbu pro sebe a také pro místní lidi. Oni vždy žádají, aby PKK opustila nějaké území a stáhla se jinam (např. do Bakuru - severního Kurdistánu, tureckého Kurdistánu). To se nestane.

Před třemi dny, turecký ministr obrany (Hulusi Akar) měl setkání s premiérem KRI - M. Barzanim (KDP), jen den před tím než turecká letadla napadla Azadi, jak jsem zmiňoval. Jsou zde přípravy pro koordinovaný útok proti PKK.

KDP přesunula pozice jednotek mezi Sindakanem a Chomanem, jsou to přípravy pro nějakou operaci?

Existence a charakter případných vazeb mezi YPG a PKK byla horkou politickou otázkou dlouhou dobu. Výše zmíněné události mohou možná vnést světlo k tomuto, stejně jako následující: Asayish Rojavy (bezpečnost v Rojavě, AANES), blízká SDF (které dominuje YPG) deklarovala pomoc ENKS a vedení SDF oznámilo úplné stažení "nesyrských kádrů PKK" z Rojavy [5]. Dá se říct, že to dokazuje, že možné vazby mezi YPG a PKK byly nyní přerušeny?

Ano, vazby mezi SDF a PKK jsou nyní z větší části přerušeny.

Také protože, můžeme zmínit článek ko-prezidentky PKK, Bese Hozat,"Rojava sets a wrong agenda" (AFN) [6], kde ona odsuzuje podíl AANES (SDF) administrativy na mírových rozhovorech o Sýrii. Ona je lídr PKK a přitom otevřeně napadá pozici AANES ve veřejném tisku. Co můžete říct k tomuto?

PKK chce vysílat většinu zpráv nepřímo přes své akademické sympatizanty. Dokonce i v Basuru aktivity PKK poklesly. Jsou méně vidět.

Ano, jak říkáme "YPG a PKK jsou dvě větve stejného stromu, ale každá roste jiným směrem". Bylo by špatné pro Rojavu neúčastnit se nyní mírových rozhovorů. SDF přijalo mírové rozhovory (neměli lepší výběr), dokonce souhlasili se stažením PKK ze Sindžáru a jsou tu další důvody, ale o tom už je lepší pomlčet.





[1] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/peshmerga-krg-kdp-kurdistan-iraq-pkk-dead-clashes-killed.html#

[2] https://www.rudaw.net/english/kurdistan/04112020

[3] https://www.basnews.com/en/babat/655323

[4] https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/16122020

[5] https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/26112020

[6] https://anfenglish.com/features/bese-hozat-rojava-sets-a-wrong-agenda-46411