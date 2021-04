Petr Haraším: Byl jsem konečně očkován! (tedy aspoň první dávkou)

3. 4. 2021

Kdo neví, tak je to bývalý Arcelor Mittal , předtím Nová huť a stará dobrá Nová huť Klementa Gottwalda. Zápach kolem se nic moc neliší od dob komunismu, i když se tam nalilo dozajista x-miliard na „odsíření“ nebezpečných zplodin.





Ještě že se k nám z post brexitové Británie šíří zvěsti, že Gupta nemá rupií nazbyt a že bude možná nějaké to menší zestátněníčko, jak naznačuje Ed Miliband, ale pilný dělník robotník se bát nemusí, pán nadministr Havlíček situaci bedlivě stráží, ba dokonce střeží.







Koksovna čadí a smrdí, jak je zvyklá, ovšem má to již sečteno, protože pán „víte, jaké já mám iq?“ naznačil, že komíny budou trpkou minulostí a že pejsek po procházce již nebude černý od poletujících fujtajblí, bude totiž zelený, neb Liberty Ostrava bude kalit, všemi směry, zelenou ocel, kterak vizionářuje hejtman, jenž považuje očkovací strategii za nic neříkající dopis a že on tomu tady v kraji přeci velí. Ovšem pozor, bude opět ta digitalizace, je to sic věc nelehká, nicméně se jistě zvládne, ač si každá vesnice, ves, městys a měst, dělá co chce a kope tu optiku samo, jak chce a kam chce.







Cestou na IKEM se pouštím do četby aktuálního, ne již až tak moc sci-fi a fantasy, románu od kinga Stephena Kinga. Jde o román The Stand, u nás známého pod názvem Svědectví. Jak lehce dovodit, jde o nákazu superchřipkou, neplést s aktuální Klausovic „chřipečkou, prosím, děkuji“. Lidstvo vyvinulo, lidstvo rozšířilo a lidstvo téměř vyhynulo. Doufejme, že covid 19, za přispění „rozumných“ světových diktátorů a ochránců vlastního národa, nenechá mutace zmutovat do mutace Kapitána Tripse, jako v onom románu. V dnešním světě by Matku Abigail, jakožto zástupkyni věčného Božího dobra, snad mohl sehrát Vladimír „zabiják“ Vladimirovič, představitel třetího Říma, druhého Jeruzaléma a prvního Kremlu. Protivníka Flagga, jakožto zástupce všehozla, by představovala, výjimečně škaredá, personifikace prokleté západní progresivní hodnoty.







Po houpajících, drkotajících a zvrásněných českých dálnicích super ministra „Rosatoma“ Havlíčka jsme do Prahy doskákali za čtyři krásné hodiny. Celá vakcinace byla připravena a provedena odborně výborně. Během pár minut proběhl rozhovor s koordinátorem, s lékařem konzultován vyplněný dotazník ohledně zdraví a potíží, o vakcinaci jsem ani nevěděl - byla naprosto bezbolestná a pak jen počkat půl hodiny na reakci a hurá na východ, moc na východ raději ne, tam jsou kraje podivné.







Po houpajících, drkotajících a zvrásněných českých dálnicích zpět do stále ne čisté černočerné Ostravy. Čas cesty stejný, nevábný smrad možná ještě větší. V počátku pandemie covidu 19 se předpokládalo a myslím, že i tady na BL byla zmínka o tom, že na severu Moravy a ve Slezsku bude situace těžká a složitá, kvůli totálně totalitní komunistické antiekologické minulosti, jež se projevuje na zdravotním stavu populace ostravské aglomerace, což se naštěstí až tak moc covidově nepotvrdilo.







Po vakcinaci je nám tu hej. Nežádoucí následky žádné a druhá dávka Moderny je přislíbena na 25. dubna tohoto roku. Pokud tedy po Velikonocích Blatný nesestoupí z piedestalu zdravotnické moci.







Lidovky jednoho nemajitele již předpředstavily a můžeme jen tiše doufat, že nástupce nepřehází termíny, neporuší vakcíny a vůbec nezvrátí kolo covidu nazpět. Pan Blatný se ale odvolání nebojí a vytýkací dopisy, již tři, si vytknul za klobouk.







Chtěl jsem u praktického lékaře, jako poctivý a čestný občan, nechat smazat mé jméno z notýsku zájemců o vakcínu, bohužel jsem se mu od pondělka dodnes nedovolal. Asi má hodně pacientů a očkuje od rána do noci stále však ročníky 80+.







Dle zpráv od pana Šonky praktici nedostávají od vlády vakcíny, ale i tak mají rychle doočkovat právě lidi 80+.







Objevila se informace, že za problémy s Astrou je velice špatná a nemravná distribuce firmou Alliance Healthcare, která si rozváží vysoutěženou vakcínu, jak chce, kde chce a nikomu do toho nic není. Prostě další úspěch výběrových řízení vlády. Jeden rok pandemie je zatraceně málo na přípravu, to pochopí každý, nebo ne? Dnes ráno firma došla uvědomění a bude zavážet Astru i praktikům, proč to doteď nedělala, se neví.





Podle dat z ministerstva zdravotnictví je jedna z nejohroženějších profesí profese učitelská. Aktuálně je pořadí hasiči a záchranáři, následují policisté, pedagogové a pracovníci ve školství, vojáci a sociální služby. Problematická ohniska nákazy jsou pak pracovníci ve strojírenství, administrativě, úřadech a opět pedagogičtí pracovníci.







Moc tomu nevěřím, když si vzpomenu, že učitelé a pracovníci ve školství od 18. prosince učí distančně a nákaza by se zde šířit neměla. Rovněž jsem si myslel, že administrativa a úřady jsou na home ofice.







Vláda slibovala na psí uši, že očkování bude rychlostí blesku, v některých dnech to vytáhla až k padesátce, aktuálně je průměr za posledních sedm dní jen třicet tisíc dávek denně, a to moc nadějně k nutným minimálně 70% opravdu nevypadá.







Svými činy to doznává i vedení státu, když se bez velké parády a fanfáry odkládá zahájení provozu největšího očkovacího centra v republice. Očkovací centra a praktici jsou připraveni a dají dohromady krásných cca až 140 tisíc teoretických vakcinací, kdyby tedy bylo prakticky čím očkovat.







Nelichotivý stav věcí se rozhodl rázně řešit Mula, Primula a Primumula. O výrobu Sputniku na našem území je velký zájem, jak praví hradní poradce a čínský plukovník, který neobjednal vakcíny, když mohl, protože, jak tvrdí zlé twítové jazyky, chtěl objednávat od výrobce, s kterým laškoval coby náměstek Vojtěcha, se vnuceného Sputniku jen tak lehce nevzdává.







Není známo, jaký druh Sputniku firmy v Čechách budou vyrábět, zda Sputnik V, Sputnik light, Sputnik fat, Sputnik lajku či Sputnik bajku. Ani tento pozitivní počin směrem k Ruské federaci však nedokáže zastavit ruské trolly v šíření trollích mouder a dál dehonestují vše, co není ruské. Zřejmě tito soudruzi smutní jsou z faktu, že jejich vlast nedokáže držet krok ve vakcinacích ani s tím zpropadeným a zhýralým Západem.







Plukovník rozjel s Pravou rukou šéfa taktéž testovací obchod. Potrestán směšnou pokutou ve výši tří tisícovek, přistižen při prodlévání času a prolévání hrdla v směšně potrestané, sumou tisíců dvou, restauraci Rios na Vyšehradech, domluvil v neprospěch státu kšefty a kšeftíky, a tentokrát vede cesta k bulharským břehům. Výše směšných pokut pro vysoce postavené politické činitele jsou pohrdáním protipandemických nařízení.







Pan Doležal na Forum24 uvedl, že objevil na stránkách Ministerstva zdravotnictví a České společnosti intenzívní medicíny i zajímavý až děsuplný dokument. Dokument hovoří o tom, že jsme všichni šli nedobrovolnou cestou láskyplného promoření. Dokument byl na stránkách oněch úřadů až do února tohoto roku, tedy téměř celý rok, ovšem nebojme nic, byl prý tuze neplatný.







Odkdy neplatný, dokdy platný, leckdy tak a leckdy zase tak, to se jeden těžko doví. Data a fakta se kloní k nelichotivým závěrům a zdá se, že jsme si střihli roli pokusných králíků kouzelníka Pokustóna.





Na Pokustónovy pokusné králíky to vypadá i v případě Babišova Ivermektinu. Jako obvykle hospodární Češi nakoupili lék Ivermektin za ceny notně převyšující i ceny koncové. Na nefunkčnost výše uvedeného léku v boji proti covidu 19 upozorňuje dokonce i jeho výrobce a dodává, že se pár dobrodruhů lékem pro koníky dokonale přiotrávilo, ale Mára nařídil a s tím se nedá nic dělat.







Premiér nelení a sám objednává, přiváží a rozváží i další léky proti covidu 19. Regn-cov2 a Bamlanivimab spějí k nám, bohužel kritéria nám stanovili moudří Černí tak, že nárok má snad jedině mrtvý pacient a na zbytek zavolejte Staníka a všechno vylejt. Ještě že sem nedovezl ruský lék, doporučovaný kancem Flákancem. Aktuálně je potřeba dodat, že se podmínky pro užití léků již uvolnily.







NKU byl pasován na objevitele Ameriky, neznámo zdali severní, střední nebo jižní. Za objev, že někteří nám neznámí ministři pod vedením uvedeného vedeného agenta objednávají ve velkém ochranné pomůcky z Číny lidové za ceny nelidové, jim dle práva náleží titul Kolumba a Vespucciho.







Finský velevyslanec Vojtěch se na policii doznal, že nakoupil za ceny neobvyklé, ale že to jinak v té době nešlo a že těch 770 Kč za kus je přeci ok. Chachacha. Za ukradené žiletky, rohlík a housky do lochu na roky, za veřejně neušetřené miliardy mocenským postrkem na finské velvyslanectví, do poradního sboru Zemana Miloše, nebo stále hlídat vnitro.







Babiš a Zeman raději nakupují u odborníků a ti nedoporučují čínské šmejdle ani omylem. Trollové zas ví, že z antigenních testů lezou morgelony a vlasovci, což jistě nahlásili ruské ambasádě, nacházející se na tak krásně pojmenovaném náměstí a tam s nimi po „bolševicku“ zatočí. Naštěstí z těch zoufalých testů nerostou banderovci, to by byli „pettrolli“ celí vedle sebe.







Čínské testy od firmy Singclean nikdy nezklamou. Rapidně vybraná dodavatelská firma v Zemanově Číně narazila na tuhý přátelsko-nepolitický odpor (koná se snad nějaká ta soudružská msta za tchajwanské výrobní linky?) a z nepolitické objednávky se stal politický problém.







Stará dobrá čínská ambasáda znovu zasahuje, klanějme se, firma Masanta je vůčihledně zachráněna. Volejme opět sláva Zemanovi, Hamáčkovi a Tvrdíkovi. Ten posledně jmenovaný prý dluží něco korun za dopravu zdravotnických pomůcek z jeho nové vlasti.







Zdravotní škola na dotaz ohledně očkování 16+ stále mlčí, bude nutno se optat někde výše. Asi opět zkusím oslovit mluvčí ministerstva zdravotnictví a čekat na neodpověď. Covidové distanční děti se těší do školy. Ministr Blatný jim to zřejmě zatrhne, protože zpovykaní Pražáci, „těm je tam hej“, dělají ostudu a na hubu si hadr nedaj a nedaj, přitom popíjejí i po deváté večerní.







Situace v Orlové je navlas stejná, sluníčko vylezlo, roušky a respirátory zalezly. Babiš toho zneužije a svalí vinu za stále nedobrou situaci na nehodné občany a svede na ně i kapitální neúspěch při dohadování navýšeného dělení vakcín v EU. Vypadá to ale nadějně, prý stačí proočkovanost 40%, aby Čech do hospody směl a spěl.







Nakažení kontakty nehlásí, všichni žijí totiž sami samojediní, ve společnosti nebyli ani nepamatují a Babičku nečetli. Za chyby dospělých tak budou platiti děti, na které chystá stát prázdninové doučovací kempy. Pořadatel musí mít pět let historii podnikání v oboru, což je skvělé, zatímco dodavatel ochranných pomůcek si ráno může založit firmu, dopoledne vyhrát poctivě poctivý konkurs, odpoledne výhodnou smlouvu podepsat, v podvečer se zárukou od banky z Dominikánské republiky nalákat naivní sponzory a druhý den, po inkasu mastného výdělku, může svobodně a slastně zaniknout ve víru Podnikatelské mafiánské republiky české.







Po odchodu pana Vodňanského na lepší místa, ať je to kdekoli, jsem si četl články věnované jeho příběhům a v paměti mi uvízla výstižná slova, která popisovala špatnou minulost a dnešní současnost. Znělo to takto: „Kolaborantské Totalitní Hnití“.