Vakcína AstraZeneca zřejmě způsobuje vzácné případy srážlivosti krve, ale "nevíme proč"

Průběžné zpravodajství:

6. 4. 2021

V pondělí 5.4. bylo v ČR zaznamenáno podle neúplných statistik dalších 1405 nových denních nákaz. (Dnešní údaje jsou nespolehlivé, protože zdravotnictví mimo pracovní dny případy řádně neregistruje.) V ČR do 5. 4. podle neúplných informací zemřelo 27 169 lidí, to je denní nárůst o 112 mrtvých. V nemocnicích je 5709 lidí. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 555 245 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE



V pondělí 5.4. bylo očkováno v ČR jen 8,256 osob! ČR musí očkovat půl milionu lidí týdně. Ukončeno bylo očkování u 6548 osob, celkem bylo proočkováno 1 818 756 dávek.





/- Činitel Evropského lékového úřadu Marco Cavaleri sdělil italským novinám Il Messagero, že zřejmě existuje jasná vazba mezi vakcínou AstraZeneca a velmi vzácným výskytem případů krevní srážlivosti a snížení počtu krevních destiček u mladších lidí, avšak vědci nevědí proč. Německo, Itálie, Francie, Španělsko a Holandsko nedávnio před rozhodnutím Evropského lékového úřadu dočasně omezily očkování mladších lidí vakcínou AstraZeneca. Britský zdravotnický regulační orgán MHRA uvažuje o podobném rozhodnutí. Profesor Neil Ferguson z Imperial College v Londýně řekl v BBC, že je otázkou, zda by měli být mladší lidé očkováni touto vakcínou. Dodal, že zřejmě i ostatní vakcíny způsobují v ještě menší míře tyto problémy. Zdá se, že je to spojeno s věkem, a do určité míry, i když důkazy jsou slabší, i s pohlavím. Zřejmě jsou více postiženy mladší ženy. Mnozí ale poukázali na to, že míra rizika je například daleko menší, než je míra rizika u antikoncepčních pilulek.







- Ve Spojených státech bylo očkováno jednou nebo dvěma vakcínami už nejméně 107,5 milionu lidí, což je přibližně třetina obyvatelstva, avšak přesto se v některých oblastech USA nákaza dále vážně šíří. Ve státě Michigan například bylo v pondělí zaregistrováno 11 082 nových nákaz, celkem je tam registrováno 779 974 infekcí, počet mrtvých tam stoupl o 23 na 17 282.

- Britští vědci varují, že by Británie mohla v létě utrpět navzdory očkování třetí vlnu pandemie, pokud budou odstraněna všechna karanténní opatření. Je to na základě studie z London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ta zjistila, že další etapa rozvolňování "může vést k malému nárůstu infekcí a úmrtí".



- Indické město Dillí zavedlo zákaz nočního vycházení od 22 hodin do 5 hodin ráno. Bude platit do 30. dubna.- Americký stát New York začíná očkovat proti covidu všechny osoby nad 16 let.