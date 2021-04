Papež František kritizoval výdaje na zbrojení uprostřed pandemie

4. 4. 2021

Foto: Papež František (Pixabay)



František také požadoval šíření vakcín proti covidu-19 především pro chudé lidi na světě



Ve svém velikonočním projevu naléhal papež Franšiek na svět, aby zrychlil dodávku vakcín proti covidu-19, zejména pro chudé lidi na světě, a vyjádřil se, že ozbrojené konflikty a výdaje na zbrojení během pandemie jsou "skandální".



Velikonoční bohoslužby ve Vatikánu se kvůli pandemii už druhý rok konaly jen za přítomnosti malého množství osob u vedlejšího oltáře v bazilice sv. Petra.



"Pandemie se stále ještě šíří a sociální a hospodářská krize zůstává vážná, zejména pro chudé lidi. Nicméně, a to je skandální, ozbrojené konflikty neskončily a vojenské arzenály jsou posilovány," řekl papež. Žádal Boha, aby poskytl útěchu nemocným, těm, kdo přišli o příbuzné, i nezaměstnaným. Naléhal, aby úřady pomohly rodinám v největší nouzi. František pochválil zdravotníky, vyjádřil sympatie mladým lidem, kteří nemohou chodit do školy, a zdůraznil, že je povinností všech lidí bojovat proti pandemii."Naléhám na celé mezinárodní společenství, v duchu globální odpovědnosti, aby překonalo odklady v distribuci vakcín a umožnilo jejich šíření, zejména v chudých zemích," řejkl papež.František, který často požaduje odzbrojení a naprostý zákaz jadených zbraní, řekl: "Na světě je stále příliš mnoho válek a příliš mnoho násilí. Nechť Pán Bůh, který je naším mírem, nám pomůže překonat válečný postoj."František upozornil, že je Den povědomí o nebezpečí min. Označil tyto zbraně za "odporné a zrádné. O co lepší by byl náš svět bez těchto nástrojů smrti".Podpořil "mladé lidi v Myanmaru, kteří důsledně podporují demokracii a nechávají svůj hlas pokojně slyšet." Papež navštívil Myanmar r. 2017. Od vojenského puče začátkem února tam vojenská diktatura zavraždila více než 500 lidí.František apeloval za mír v několika válkách v Afice, včetně regionu Tigray v Etiopii a provincie Cabo Delgado v Mozambiku. Upozornil, že na krizi v Jemenui svět reaguje "ohlušujícím a skandálním mlčením."Papež apeloval na Izrael a na Palestinu, aby "obnovily sílu dialogu" a jednaly o dvoustátním řešení, v nemž by mohly žít vedle sebe v míru a v prosperitě.František dodal, že si uvědomuje, že mnoho křesťanů je stále ještě pronásledovaných a požadoval, aby byla zrušena na světě veškerá omezení svobody náboženství.