Problém není Petr Kellner, ale selhavší instituce státu

31. 3. 2021 / Boris Cvek

Dovolte mi krátkou reakci na článek „Případ Petr Kellner“. Já myslím, že to, co lidem vadí na panu Petru Kellnerovi, je ve skutečnosti něco, co s ním nemá mnoho společného. A co, pokud se nezmění, bude produkovat další podobné lidi, jejichž jména a osudy nebudou podstatné stejně jako jméno a osud Petra Kellnera. Podstatné je to, že veřejné instituce nefungují a umožňují nelidský byznys. Jestli ten byznys dělá Petr nebo Daniel, je v zásadě jedno.

Hlouběji ke skutečné příčině se dostaneme, když spojíme jméno Petr Kellner se jménem Václav Klaus starší. Ale Václav Klaus starší by taky nemohl mít žádný vliv, kdyby nebyl svého času klíčovou součástí celé širší struktury fungování společnosti a státu – a hlavně: kdyby ho lidi nezvolili. Máme-li mít slušný kapitalismus západního střihu, nedovede nás k tomu nenávist k Petru Kellnerovi. Dokonce si dovedu představit, jak taková nenávist může posloužit nacistické protikorupční rétorice. Hitler tohle uměl dokonale. Západní vyspělá společnost stojí na vyspělých institucích, takových abstraktně fungujících úřadech, které vycházejí z řeči paragrafů a odstavců, ale dokážou efektivně – a jen ony a nikdo jiný – zabránit třeba lichvě nebo exekuční bestialitě (omlouvám se všem zvířatům za slovo „bestiální“). A dokážou taky donutit podnikatele a lidi obecně, aby hráli ve prospěch celé společnosti. Abychom měli takové instituce, potřebujeme jiné instituce, třeba školy, které umožní vzdělat a připravit vhodné lidi do těch prvních institucí a na další klíčová místa v celé společnosti. Občas se říká, že školy mají vzdělat lidi tak, aby ti byli finančně gramotní s mohli na vlastní pěst vzdorovat predátorům. Ještě důležitější rolí škol by ale mělo být to, aby vzdělali takové lidi, kteří predátory zastaví pomocí institucí. O tom, že by školy měly dát lidem ponětí o roli institucí ve společnosti, včetně voleb, nemluvě.

