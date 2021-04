Sedm lidí v Británii zemřelo po očkování 18,1 milionů osob vakcínou AstraZeneca

2. 4. 2021





V Británii byly zaznamenány další případy vzácného syndromu srážlivosti krve, i když experti zdůrazňují, že jejich počet je nízký a že prospěch z vakcíny daleko převažuje jakékoliv riziko. (Vzhledem k tomu, že na covid umírají 2 procenta nakažených lidí, kdyby těch 18 milionů lidí nebylo očkováno, zemřelo by jich po nákaze ne 7, ale 360 000.)



Britský regulační orgán pro léky MHRA provozuje projekt "žlutých karet", jehož prostřednictvím se zaznamenávají podezřívané vedlejší účinky či další znepokojení týkající se léků a lékařských přístrojů.



Většina případů se týká žen mladších 65 let, ale neví se proč. Někteří odborníci poukazují na to, že mozkové trombózy se u této kategorie žen vyskytují častěji.







Protože Německo původně nechtělo vakcínou AstraZeneca očkovat lidi nad 65 let, byly jí tam očkováni mladší občané, především zdravotnice a učitelky. To by mohlo vysvětlit zjevné rozdíly mezi Británií a Německem, protože v Británii se vakcínou AstraZeneca očkovali od počátku především starší lidé, v Británii se očkuje podle věku, nikoliv podle kategorií zaměstnanců.

Podle nejnovějších údajů z MHRA bylo zaznamenáno do 24. března u osob očkovaných vakcínou AstraZeneca 22 případů krevního chuchvalce v mozku, tedy trombózy mozkové žíly, doprovázené sníženým počtem krevních destiček, a 8 dalších případů srážlivosti krve jinde v organismu, také se sníženým počtem krevních destiček. Z těchto 30 případů, uvádí MHRA, 7 pacientů zemřelo.Byly také zaznamenány dva případy trombózy mozkových žil u osob očkovaných vakcínou Pfizer, bez problému se sníženým počtem krevních destiček.Britská MHRA a Evropský lékový úřad stále trvají na tom, že nebyla dokázána žádná vazba mezi očkováním a těmito trombózami. Avšak Evropský lékový úřad uvádí, že informace o vakcíně bude obsahovat varování před možnou srážlivostí krve a případy budou dále vyšetřovány.Evropský lékový úřad zaznamenal do 22. března 14 úmrtí spojených s nezvyklými krevními chuchvalci, ne všechno to byly mozkové trombózy, poté, co bylo vakcínou AstraZeneca v Evropě očkováno více než 9,2 milionů osob.Podle expertního panelu hematologů, jejichž informaci cituje Britská společnost hematologie, krevní chuchvalce s nízkým množstvím krevních destiček po koronavirovém očkování postihují pacienty všeho věku a obou pohlaví. Ten syndrom se zdá být podobný onemocnění, jímž někdy trpí pacienti, jimž byl podáván lék heparin na zřidčování krve."Riziko úmrtí je daleko, daleko větší u lidí, kteří nejsou očkováni, než u lidí, kteří se dali očkovat oxfordskou vakcínou," řekl Paul Hunter, profesor lékařství z University of East Anglia. "Mě by to nepřesvědčilo, abych se nenechal očkovat druhou dávkou."Podrobnosti v angličtině ZDE