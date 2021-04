Covid-19: Zuckerberg je vrah a zločinec a mnozí Češi a Slováci sebevražední idioti

2. 4. 2021

Je to velmi skličující (zejména když SPD nabízí Babišovi podporu vlády).

A to v době, kdy Česká republika patří ke globálně NEJPOSTIŽENĚJŠÍM zemím pandemií.

Myšlenková mapa:







Očkování:

















































50 miliónů mrtvých na španělskou chřipku způsobila vakcína:













Testování:





V souvislosti s diskuzí o návratu dětí do škol se opět objevuje téma testování. Sugestivní snímky testování kojenců či údajných zdravotních následků (dlouhotrvající krvácení z nosu) u testovaných dětí. „Jsem si jistá, jak říká pan Volný, že jsou štětičky napuštěné a vzrůstá pozitivita, já jsem o tom taky přesvědčená, proto nechtějí používat testy ze slin, ale jen testy z nosohltanu a co nejhlouběji, aby se tam ta infekce skutečně zanesla,“ říká údajná zdravotní sestra z nahrávky, která se šíří na sociálních sítích a whatsapp (viz oddíl útoky na zdravotníky). Testovací štetičky mají obsahovat buď parazity nebo mají být sterilovány v jedovaté látce ethylenoxidu.















Respirátory:



Respirátory mají rovněž obsahovat parazity. Nošení respirátorů má škodit. Opět svědectví údajné zdravotní sestry„lidé mají na plicích bakteriální a plísňové infekce, chlamydie a kandidy, je to z toho "jak říká pan doktor Hnízdil", že se nosí roušky, což lidem se slabší imunitou způsobuje plísně na plicích.“













Kolující nahrávka údajné zdravotní sestry, která potvrzuje všechny covidové dezinformace, podle které je to všechno podfuk, na kterém se ostatní zdravotníci podílejí:







„Lidé mají na plicích bakteriální a plísňové infekce, chlamydie a kandidy, je to z toho, jak říká pan doktor Hnízdil, že se nosí roušky, což lidem se slabší imunitou způsobuje plísně na plicích. kolega ze záchranky říkal, že už vezl 150 mrtvých po očkování, ale nesmí se o tom mluvit. Jsem si jistá, jak říká pan Volný, že jsou štětičky napuštěné a vzrůstá pozitivita, já jsem o tom taky předsvědčená, proto nechtějí používat testy ze slin, ale jen testy z nosohltanu a co nejhlouběji, aby se tam ta infekce skutečně zanesla. Potřebují čísla, vždyt za to mají nemocnice příplatky.“





< < < <











Ztráta svobody, občanská neposlušnost:



Protiepidemická opatření jsou nástroj k ovládání mas. Spolu s covid pasem se chystá persekuce a segregace neočkovaných. Dodržováním opatření a očkováním se člověk podílí na budování teroru a totality. Policie a vojáci se dopouštějí vlastizrady na vlastních spoluobčanech.







< < < < <











Hezké počasí, ignorování opatření, roušek atd.:





Lubomír Volný, ale například i samozvaná konzulka Doněcké republiky Nela Lisková, vyzývají a projevují radost nad tím, že lidé nedodržují opatření.







Očkování je řízená genocida (příspěvek od Marka Kočího, z týmu generála Blaška). Očkování nebude zabírat proti novým mutacím. Jak může Johnson and Johnson vyrobit dobrou vakcínu, když vyrábí pudry na dětské zadečky? Vakcína Johnson má údajně jen 60% úspěšnost. Proti vakcíně Sputnik se chystá očerňující kampaň (nespolehlivost, nedostatečné kapacity atd.), kterou budou mít na starosti neziskovky spojené se Sorosem. Už se plánuje očkování miminek a malých dětí, které rodiče nesmí dopustit (článek přejatý z Russia Today).Nenávistná kampaň vůči zdravotníkům, líčeni jako nedbalí, neochotní, co lidem cíleně škodí. Výhružky „počkejte, až ten pandemie podvod skončí“, na fotografii, kde lékaři vyzývají k nošení respirátorů. Zdravotníci se údajně upsali Satanovi.