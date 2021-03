Koronavirus: Důchodci by neměli o Velikonocích objímat vnoučata

- Britský vládní epidemiolog profesor Chris Whitty v pondělí odpoledne varoval, že ani důchodci očkovaní oběma dávkami by neměli o Velikonocích objímat vnoučata. Očkování ochraňuje před třetí vlnou, "avšak není to hermeticky izolovaná zeď, je to propustná zeď". Vždycky budou existovat lidé, kteří z nějakých důvodů nejsou očkováni, anebo u kterých má vakcína daleko menší účinnost. Jestliže vznikne i malá vlna nákazy, vzniknou případy očkovaných lidí, kteří budou mít vážný průběh choroby, a vyskytnou se případy neočkovaných lidí, kteří budou mít vážný průběh choroby a někteří z nich zemřou. Pokud vznikne velká vlna nákazy, mělo by to obrovský dopad. Proto, jak zdůrazňuje pan premiér, rozvolňujeme jen velmi opatrně."



- Boris Johnson na pondělní tiskové konferenci přiznal, že neví, jak dobře bude chráněná Británie před třetí vlnou nákazy, která se teď šíří na evropském kontinentu.