O cenzuře ve prospěch PPF

Redaktor Vitvar z Respektu vydal obsáhlý seznam Kellnerova sponzoringu. Nejvíc pochopitelně všichni vyzdvihují Cimrmany, které miluju. Jenomže Divadlo JC je dnes ideálním uměním pro bohatého mecenáše. Zasměješ se hloupým Habsburkům a komunistům, krásný a neškodný humor (Nebo zajdeš na Mozarta na Pražském jaru - taky PPF). Vždycky to tak nebylo, Svěrák se Smoljakem lezli komoušům na nervy a třeba film Nejistá sezóna řadím mezi jedno z nejodvážnějších děl 80. let, kde se do režimu rylo už naprosto otevřeně.

Když sprejer TIMO dostal s povolením fakulty FAVU plochu v brněnském podchodu a vytvořil parodický kus Homeless, trvalo jen den, než vedení Homecreditu zavolalo na fakultu a vše se muselo přemalovat. Jak za komančů. My jsme hodně pro umění, soudruzi, ale vocaď-pocaď. Nechci tím říct, že Kellner byl komunista, jen že přístup mocných k umění je podobný jako u těch soudruhů. Ti se taky rádi podívali na estrádu s Menšíkem, ale běda, jak je někdo nehladil po srsti. Jenomže já mám rád právě to umění, které KOUŠE - podvratné! Tak jako Nejistá sezóna v roce 1987, anebo ten TIMO dnes. Je jen nečekanou shodou okolností, že právě v den úmrtí PK, TIMO zveřejnil nové dílo kritizující ruskou banku s názvem SEBRANKA. Což je úplný opak přístupu PK, který kvůli svému byznysu musel jít Rusům i Číňanům co nejvíc na ruku. Je tedy paradoxní, že obyčejný umělec v podstatě ze střední třídy je mnohem svobodnější, než byl tento miliardář. Ten si nemohl dovolit říci křivého slova. Přes všechny ty peníze musel mlčet. Tedy nemusel, ale věděl, že pro byznys je to výhodnější.